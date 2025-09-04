Минэнерго разработает новый закон об электроэнергетике в России

https://1prime.ru/20250904/tsivilev-861767546.html
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ намерено разработать новый закон об электроэнергетике в России, заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев в рамках ВЭФ. "Один из важнейших механизмов, чего нам не хватает еще в работе… и что мы постараемся сделать в этом году, - я предварительно выступал по этой теме и в Совете Федерации, и в Государственной Думе, предложение Минэнерго поддержано, - это создание отдельного закона по электроэнергетике в Российской Федерации… На основе этого закона были бы упрощены все процедуры, связанные с развитием электрогенерации, утверждены новые механизмы, по которым будем работать, в том числе и механизмы финансирования", - сказал он. Цивилев сообщил, что месяц назад поручил создать рабочую группу по разработке этого закона. "Я к этой работе приглашаю всех. Нам предложение, инициатива каждого очень важны. Этот закон должны разрабатывать все участники этого масштабного проекта, потому что он заденет все отрасли Российской Федерации, всех без исключения, и даже всех жителей", - сказал министр. В апреле он говорил, что Минэнерго считает необходимым создать национальный проект по развитию электроэнергетики и планирует подготовить его в текущем году. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
