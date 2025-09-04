Цивилев оценил запасы угля в России

https://1prime.ru/20250904/tsivilev-861781981.html

Запасов угля в России хватит еще примерно на 500 лет, есть огромные перспективы в развитии этой отрасли в стране, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 04.09.2025, ПРАЙМ

экономика

россия

рф

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861767380_0:29:3071:1756_1920x0_80_0_0_107f082b7a7d36439de3300f7c4bbebb.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Запасов угля в России хватит еще примерно на 500 лет, есть огромные перспективы в развитии этой отрасли в стране, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы имеем запасов на 274 миллиарда тонн угля. Занимаем сейчас третье место по экспорту и шестое место по добыче, и пятое место по запасам угля в мире. То есть нам угля хватит еще примерно на 500 лет, поэтому мы видим огромные перспективы в развитии нашей угольной отрасли", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Цивилев напомнил, что сейчас отрасль испытывает непростые времена, поэтому Минэнерго РФ подготовило и внедрило программу по ее поддержке. "Угольная отрасль постоянно совершенствуется, очень серьезно сейчас угольная отрасль работает с искусственным интеллектом, стали строиться цифровые двойники, используются беспилотные летательные аппараты. У нас очень сильно применяются новые технологии, которые включают и переработку, и добычу угля. Конечно, очень много технологий приходит в электрогенерацию", - добавил он. Цивилев также поделился, что в России становится экономически целесообразным заниматься углехимией.

