Цивилев оценил запасы угля в России
Цивилев оценил запасы угля в России - 04.09.2025, ПРАЙМ
Цивилев оценил запасы угля в России
Запасов угля в России хватит еще примерно на 500 лет, есть огромные перспективы в развитии этой отрасли в стране, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
2025-09-04T13:14+0300
2025-09-04T13:14+0300
2025-09-04T13:14+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Запасов угля в России хватит еще примерно на 500 лет, есть огромные перспективы в развитии этой отрасли в стране, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы имеем запасов на 274 миллиарда тонн угля. Занимаем сейчас третье место по экспорту и шестое место по добыче, и пятое место по запасам угля в мире. То есть нам угля хватит еще примерно на 500 лет, поэтому мы видим огромные перспективы в развитии нашей угольной отрасли", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Цивилев напомнил, что сейчас отрасль испытывает непростые времена, поэтому Минэнерго РФ подготовило и внедрило программу по ее поддержке. "Угольная отрасль постоянно совершенствуется, очень серьезно сейчас угольная отрасль работает с искусственным интеллектом, стали строиться цифровые двойники, используются беспилотные летательные аппараты. У нас очень сильно применяются новые технологии, которые включают и переработку, и добычу угля. Конечно, очень много технологий приходит в электрогенерацию", - добавил он. Цивилев также поделился, что в России становится экономически целесообразным заниматься углехимией.
Цивилев оценил запасы угля в России
Цивилев: запасов угля в России хватит примерно на 500 лет
