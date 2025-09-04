https://1prime.ru/20250904/turtsiya-861770235.html

Минздрав Турции опроверг сообщения о вирусе на пляжах

Минздрав Турции опроверг сообщения о вирусе на пляжах - 04.09.2025, ПРАЙМ

Минздрав Турции опроверг сообщения о вирусе на пляжах

Сообщения о якобы вирусе, вызывающем сепсис на пляжах Турции не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявили РИА Новости в минздраве республики. | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T10:59+0300

2025-09-04T10:59+0300

2025-09-04T10:59+0300

здоровье

бизнес

туризм

турция

стамбул

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861770095_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ae556a62b826ea5f1829651b51b0a8ba.jpg

АНКАРА, 4 сен - ПРАЙМ. Сообщения о якобы вирусе, вызывающем сепсис на пляжах Турции не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявили РИА Новости в минздраве республики. Российские туристы жалуются на странный вирус, который подхватывают на пляжах на курортах Турции. По данным телеканала, речь идет об инфекции, вызванной бактерией Vibrio - она размножается в теплой и соленой воде, а также через моллюсков. Купание в море в турецкой Аланье привело к госпитализации всей семьи из-за предположительно инфекции в морской воде, рассказала ранее РИА Новости гид в Стамбуле Анастасия. "Нет, такой ситуации не наблюдается, мы уже неоднократно делали заявления по этому поводу", - заявили в ведомстве. Ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale доктора Угура Аферина писала, что отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасными бактериями рода Vibrio, одна из которых - Vibrio cholerae - может вызвать холеру. Роспотребнадзор находится в контакте с минздравом Турции в связи с обнаружением бактерий рода Vibrio на турецких побережьях, сообщило ранее ведомство. Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, заявляли РИА Новости в свою очередь в минздраве республики. Кроме того, ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими. В ведомстве уточнили, что некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции, вызванные Vibrio cholerae. Vibrio parahaemolyticus, а также могут приводить к развитию диареи, рвоты, лихорадки. Заболевание развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов и устриц.

https://1prime.ru/20250904/smi-861768159.html

турция

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, бизнес, туризм, турция, стамбул, роспотребнадзор