https://1prime.ru/20250904/turtsiya-861770235.html
Минздрав Турции опроверг сообщения о вирусе на пляжах
Минздрав Турции опроверг сообщения о вирусе на пляжах - 04.09.2025, ПРАЙМ
Минздрав Турции опроверг сообщения о вирусе на пляжах
Сообщения о якобы вирусе, вызывающем сепсис на пляжах Турции не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявили РИА Новости в минздраве республики. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T10:59+0300
2025-09-04T10:59+0300
2025-09-04T10:59+0300
здоровье
бизнес
туризм
турция
стамбул
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861770095_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ae556a62b826ea5f1829651b51b0a8ba.jpg
АНКАРА, 4 сен - ПРАЙМ. Сообщения о якобы вирусе, вызывающем сепсис на пляжах Турции не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявили РИА Новости в минздраве республики. Российские туристы жалуются на странный вирус, который подхватывают на пляжах на курортах Турции. По данным телеканала, речь идет об инфекции, вызванной бактерией Vibrio - она размножается в теплой и соленой воде, а также через моллюсков. Купание в море в турецкой Аланье привело к госпитализации всей семьи из-за предположительно инфекции в морской воде, рассказала ранее РИА Новости гид в Стамбуле Анастасия. "Нет, такой ситуации не наблюдается, мы уже неоднократно делали заявления по этому поводу", - заявили в ведомстве. Ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale доктора Угура Аферина писала, что отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасными бактериями рода Vibrio, одна из которых - Vibrio cholerae - может вызвать холеру. Роспотребнадзор находится в контакте с минздравом Турции в связи с обнаружением бактерий рода Vibrio на турецких побережьях, сообщило ранее ведомство. Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, заявляли РИА Новости в свою очередь в минздраве республики. Кроме того, ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими. В ведомстве уточнили, что некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции, вызванные Vibrio cholerae. Vibrio parahaemolyticus, а также могут приводить к развитию диареи, рвоты, лихорадки. Заболевание развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов и устриц.
https://1prime.ru/20250904/smi-861768159.html
турция
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861770095_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_afe5bc5d89c1c72c1d8bafde7048d88f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, бизнес, туризм, турция, стамбул, роспотребнадзор
Здоровье, Бизнес, Туризм, ТУРЦИЯ, Стамбул, Роспотребнадзор
Минздрав Турции опроверг сообщения о вирусе на пляжах
Минздрав Турции опроверг сообщения о вирусе на пляжах, который вызывает сепсис
АНКАРА, 4 сен - ПРАЙМ. Сообщения о якобы вирусе, вызывающем сепсис на пляжах Турции не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявили РИА Новости в минздраве республики.
Российские туристы жалуются на странный вирус, который подхватывают на пляжах на курортах Турции. По данным телеканала, речь идет об инфекции, вызванной бактерией Vibrio - она размножается в теплой и соленой воде, а также через моллюсков. Купание в море в турецкой Аланье привело к госпитализации всей семьи из-за предположительно инфекции в морской воде, рассказала ранее РИА Новости гид в Стамбуле Анастасия.
"Нет, такой ситуации не наблюдается, мы уже неоднократно делали заявления по этому поводу", - заявили в ведомстве.
Ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale доктора Угура Аферина писала, что отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасными бактериями рода Vibrio, одна из которых - Vibrio cholerae - может вызвать холеру.
Роспотребнадзор находится в контакте с минздравом Турции в связи с обнаружением бактерий рода Vibrio на турецких побережьях, сообщило ранее ведомство. Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, заявляли РИА Новости в свою очередь в минздраве республики.
Кроме того, ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими. В ведомстве уточнили, что некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции, вызванные Vibrio cholerae. Vibrio parahaemolyticus, а также могут приводить к развитию диареи, рвоты, лихорадки. Заболевание развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов и устриц.
Центробанк Турции может отложить снижение ключевой ставки