"Пострадали десятки". СМИ рассказали, что произошло с россиянами в Турции
2025-09-04T11:16+0300
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Десятки российских туристов заразились опасной инфекцией, находясь на отдыхе в Турции, сообщает Telegram-канал SHOT. "Как выяснил SHOT, десятки наших сограждан в августе пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, во время отдыха на пляжах Турции", — сообщается в публикации. Пострадавшие жалуются на постоянную тошноту и высокую температуру тела. Отмечается, что в случае проникновения в организм лиц со сниженным иммунитетом эти бактерии могут попадать в кровь, вызывая её инфицирование. Особенную опасность эта бактерия представляет для детей, подчеркивается в статье. В пресс-службе Роспотребнадзора в июле заявили журналистам, что распространение бактерий из рода Vibrio, способных вызвать холеру, имеет сезонный характер, а случаи заражения такими вибрионами остаются относительно редкими.
туризм, бизнес, общество , турция, роспотребнадзор
Туризм, Бизнес, Общество , ТУРЦИЯ, Роспотребнадзор
11:16 04.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи. Архивное фото
Шезлонги на пляже курорта Кемер в Турции - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Минздрав Турции опроверг сообщения о вирусе на пляжах
Заголовок открываемого материала