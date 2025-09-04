https://1prime.ru/20250904/turtsiya-861772665.html

"Пострадали десятки". СМИ рассказали, что произошло с россиянами в Турции

"Пострадали десятки". СМИ рассказали, что произошло с россиянами в Турции - 04.09.2025, ПРАЙМ

"Пострадали десятки". СМИ рассказали, что произошло с россиянами в Турции

Десятки российских туристов заразились опасной инфекцией, находясь на отдыхе в Турции, сообщает Telegram-канал SHOT.

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Десятки российских туристов заразились опасной инфекцией, находясь на отдыхе в Турции, сообщает Telegram-канал SHOT. "Как выяснил SHOT, десятки наших сограждан в августе пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, во время отдыха на пляжах Турции", — сообщается в публикации. Пострадавшие жалуются на постоянную тошноту и высокую температуру тела. Отмечается, что в случае проникновения в организм лиц со сниженным иммунитетом эти бактерии могут попадать в кровь, вызывая её инфицирование. Особенную опасность эта бактерия представляет для детей, подчеркивается в статье. В пресс-службе Роспотребнадзора в июле заявили журналистам, что распространение бактерий из рода Vibrio, способных вызвать холеру, имеет сезонный характер, а случаи заражения такими вибрионами остаются относительно редкими.

турция

