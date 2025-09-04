https://1prime.ru/20250904/turtsiya-861791804.html

Резервные активы ЦБ Турции достигли исторического рекорда

Резервные активы ЦБ Турции достигли исторического рекорда

АНКАРА, 4 сен – ПРАЙМ. Резервные активы Центрального банка Турции достигли исторического рекорда в 178,4 миллиарда долларов, увеличившись за неделю с 29 августа на 2,03 миллиарда долларов, следует из данных регулятора. "Валютные резервы ЦБ Турции сократились на 59 миллионов долларов, до 91 миллиардов 31 миллионов долларов. Золотые резервы выросли с 85 миллиардов 237 миллионов долларов до 87 миллиардов 326 миллионов долларов. Таким образом, общие резервы выросли на 2 миллиарда 30 миллионов долларов, достигли нового максимума, увеличившись с 176 млрд 327 млн долларов до 178 млрд 357 млн долларов", - говорится в сообщении. Чистые международные резервы ЦБ Турции, которые на прошлой неделе составляли 71 миллиард 756 миллионов долларов, за неделю выросли на 1 миллиард 873 миллиона долларов и достигли 73 миллиарда 629 миллионов долларов.

