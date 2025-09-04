https://1prime.ru/20250904/turtsiya-861791804.html
Резервные активы ЦБ Турции достигли исторического рекорда
Резервные активы ЦБ Турции достигли исторического рекорда - 04.09.2025, ПРАЙМ
Резервные активы ЦБ Турции достигли исторического рекорда
Резервные активы Центрального банка Турции достигли исторического рекорда в 178,4 миллиарда долларов, увеличившись за неделю с 29 августа на 2,03 миллиарда... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T15:38+0300
2025-09-04T15:38+0300
2025-09-04T15:38+0300
экономика
финансы
банки
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg
АНКАРА, 4 сен – ПРАЙМ. Резервные активы Центрального банка Турции достигли исторического рекорда в 178,4 миллиарда долларов, увеличившись за неделю с 29 августа на 2,03 миллиарда долларов, следует из данных регулятора. "Валютные резервы ЦБ Турции сократились на 59 миллионов долларов, до 91 миллиардов 31 миллионов долларов. Золотые резервы выросли с 85 миллиардов 237 миллионов долларов до 87 миллиардов 326 миллионов долларов. Таким образом, общие резервы выросли на 2 миллиарда 30 миллионов долларов, достигли нового максимума, увеличившись с 176 млрд 327 млн долларов до 178 млрд 357 млн долларов", - говорится в сообщении. Чистые международные резервы ЦБ Турции, которые на прошлой неделе составляли 71 миллиард 756 миллионов долларов, за неделю выросли на 1 миллиард 873 миллиона долларов и достигли 73 миллиарда 629 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20250904/turtsiya-861772665.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_9be57891f2e4920340ed87a393994b8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, турция
Экономика, Финансы, Банки, ТУРЦИЯ
Резервные активы ЦБ Турции достигли исторического рекорда
Резервные активы ЦБ Турции достигли рекордных 178,4 миллиарда долларов
АНКАРА, 4 сен – ПРАЙМ. Резервные активы Центрального банка Турции достигли исторического рекорда в 178,4 миллиарда долларов, увеличившись за неделю с 29 августа на 2,03 миллиарда долларов, следует из данных регулятора.
"Валютные резервы ЦБ Турции сократились на 59 миллионов долларов, до 91 миллиардов 31 миллионов долларов. Золотые резервы выросли с 85 миллиардов 237 миллионов долларов до 87 миллиардов 326 миллионов долларов. Таким образом, общие резервы выросли на 2 миллиарда 30 миллионов долларов, достигли нового максимума, увеличившись с 176 млрд 327 млн долларов до 178 млрд 357 млн долларов", - говорится в сообщении.
Чистые международные резервы ЦБ Турции, которые на прошлой неделе составляли 71 миллиард 756 миллионов долларов, за неделю выросли на 1 миллиард 873 миллиона долларов и достигли 73 миллиарда 629 миллионов долларов.
"Пострадали десятки". СМИ рассказали, что произошло с россиянами в Турции