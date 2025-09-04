https://1prime.ru/20250904/tysjachi-861752267.html

Почти 900 тысяч россиян посетили Китай в первом полугодии

2025-09-04T07:20+0300

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Почти 900 тысяч россиян посетили Китай в первом полугодии, что на 35% больше, чем годом ранее, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Всего с января по июнь из России в КНР выехало 890 тысяч наших граждан. Рост турпотока за первое полугодие составил 35% по сравнению с прошлым годом", - сказал он. Кондратьев добавил, что в прошлом году показатель по въездному турпотоку из КНР приблизился к 2 миллионам. "Не могу сейчас сказать, превысит ли показатель эту цифру", - пояснил он, комментируя 2025 год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

2025

