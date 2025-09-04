Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист после слов Путина рассказал, что произошло с Украиной - 04.09.2025
Журналист после слов Путина рассказал, что произошло с Украиной
Журналист после слов Путина рассказал, что произошло с Украиной - 04.09.2025, ПРАЙМ
Журналист после слов Путина рассказал, что произошло с Украиной
Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение в социальной сети Х, что события на Украине используются как инструмент для ограничения влияния России, Индии и... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T03:24+0300
2025-09-04T03:24+0300
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение в социальной сети Х, что события на Украине используются как инструмент для ограничения влияния России, Индии и Китая на мировой арене."Украина — это просто инструмент, который потерпел неудачу в противостоянии с Россией, и теперь служит оправданием для того, чтобы сдерживать растущую силу Индии и Китая", — написал он.Такое заявление журналист сделал в ответ на слова президента России Владимира Путина на саммите ШОС, где он отметил, что США используют ситуацию на Украине в качестве повода для усиления экономического давления на несколько стран, включая Бразилию, Индию и Китай."Президент Путин отлично осведомлен о происходящем, и я уверен, что его коллеги из Пекина и Нью-Дели также в курсе", — добавил Боуз.С 31 августа по 3 сентября российский лидер работал в Китае, где принял участие в саммите ШОС и провел ряд двухсторонних встреч. В Пекине также состоялись трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и Монголией, а Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние обсуждения.
03:24 04.09.2025
 
Журналист после слов Путина рассказал, что произошло с Украиной

Боуз: Украину используют, чтобы сдержать усиление России, Индии и Китая

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение в социальной сети Х, что события на Украине используются как инструмент для ограничения влияния России, Индии и Китая на мировой арене.
"Украина — это просто инструмент, который потерпел неудачу в противостоянии с Россией, и теперь служит оправданием для того, чтобы сдерживать растущую силу Индии и Китая", — написал он.
Такое заявление журналист сделал в ответ на слова президента России Владимира Путина на саммите ШОС, где он отметил, что США используют ситуацию на Украине в качестве повода для усиления экономического давления на несколько стран, включая Бразилию, Индию и Китай.
"Президент Путин отлично осведомлен о происходящем, и я уверен, что его коллеги из Пекина и Нью-Дели также в курсе", — добавил Боуз.
С 31 августа по 3 сентября российский лидер работал в Китае, где принял участие в саммите ШОС и провел ряд двухсторонних встреч. В Пекине также состоялись трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и Монголией, а Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние обсуждения.
 
