МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Британская газета The Telegraph предполагает, что временная приостановка конфликта в Украине по аналогии с ситуацией в Корее может стать для Киева возможностью в будущем вернуть утраченные земли. "Назовите это "корейским " замораживанием с "немецким" финалом – паузой, которая де-юре отвергает признание потерянных территорий, обеспечивает надежные гарантии безопасности уже сейчас и укрепляет способность Украины в конечном итоге пересмотреть итоги (Конфликта. — Прим. Ред.)", — отмечается в статье. Автор считает, что наилучшим из некоторых нежелательных вариантов для Киева может стать контролируемое замораживание конфликта. Этот подход позволит сохранить юридические претензии на территории и одновременно даст возможность подготовиться к дальнейшему противостоянию с Россией. "Это было бы не капитуляцией, а стратегическим выигрышем времени", — заявляется в статье. В августе издание Wall Street Journal представило два возможных сценария окончания украинского конфликта, оба из которых предполагают отказ Киева от некоторых территориальных претензий. Wall Street Journal подчеркнуло, что подобный итог напоминал бы завершение Корейской войны в 1953 году, после которого Южная Корея все еще находилась под защитой, включая присутствие американских войск. Ранее Владимир Путин заявил, что позиции Москвы по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он добавил, что если Киев считает, что пока не нужно взаимодействовать с Москвой, то Россия готова подождать. Президент также подчеркнул важность достижения устойчивого мира на Украине без временных ограничений.

