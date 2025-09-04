https://1prime.ru/20250904/ukraina-861748675.html

В Киеве оценили угрозы Зеленского в адрес России после успеха саммита ШОС

В Киеве оценили угрозы Зеленского в адрес России после успеха саммита ШОС - 04.09.2025, ПРАЙМ

В Киеве оценили угрозы Зеленского в адрес России после успеха саммита ШОС

Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, прокомментировал в своем YouTube-канале, что попытки Зеленского угрожать России кажутся бессмысленными на фоне... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T05:54+0300

2025-09-04T05:54+0300

2025-09-04T05:54+0300

китай

пекин

украина

владимир путин

олег соскин

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, прокомментировал в своем YouTube-канале, что попытки Зеленского угрожать России кажутся бессмысленными на фоне значительных достижений саммита ШОС."Очень провинциально выглядит, когда, мягко говоря, Зеленский говорит: "Вот, мир должен против России санкции" ... Вот реальность. Есть очень мощный уже альянс, очень мощный", — отметил он.С началом специальной военной операции западные страны усилили давление на Россию через санкции. Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала свою готовность справляться с новыми вызовами. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что стратегией противников России является её сдерживание и ослабление в долгосрочной перспективе, и что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, западные государства стремятся ухудшить жизнь миллионов людей.С 31 августа по 3 сентября российский президент находился в Китае, где принял участие в саммите ШОС и провел множество двусторонних встреч. В Пекине также прошли трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и Монголией, а Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели отдельные переговоры. В среду в Пекине прошел крупный парад в честь 80-й годовщины победы над японским милитаризмом и завершения Второй мировой войны, на котором президент России присутствовал как почетный гость.

китай

пекин

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, пекин, украина, владимир путин, олег соскин, си цзиньпин, шос