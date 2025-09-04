Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве оценили угрозы Зеленского в адрес России после успеха саммита ШОС - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/ukraina-861748675.html
В Киеве оценили угрозы Зеленского в адрес России после успеха саммита ШОС
В Киеве оценили угрозы Зеленского в адрес России после успеха саммита ШОС - 04.09.2025, ПРАЙМ
В Киеве оценили угрозы Зеленского в адрес России после успеха саммита ШОС
Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, прокомментировал в своем YouTube-канале, что попытки Зеленского угрожать России кажутся бессмысленными на фоне... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T05:54+0300
2025-09-04T05:54+0300
китай
пекин
украина
владимир путин
олег соскин
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, прокомментировал в своем YouTube-канале, что попытки Зеленского угрожать России кажутся бессмысленными на фоне значительных достижений саммита ШОС."Очень провинциально выглядит, когда, мягко говоря, Зеленский говорит: "Вот, мир должен против России санкции" ... Вот реальность. Есть очень мощный уже альянс, очень мощный", — отметил он.С началом специальной военной операции западные страны усилили давление на Россию через санкции. Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала свою готовность справляться с новыми вызовами. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что стратегией противников России является её сдерживание и ослабление в долгосрочной перспективе, и что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, западные государства стремятся ухудшить жизнь миллионов людей.С 31 августа по 3 сентября российский президент находился в Китае, где принял участие в саммите ШОС и провел множество двусторонних встреч. В Пекине также прошли трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и Монголией, а Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели отдельные переговоры. В среду в Пекине прошел крупный парад в честь 80-й годовщины победы над японским милитаризмом и завершения Второй мировой войны, на котором президент России присутствовал как почетный гость.
китай
пекин
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, пекин, украина, владимир путин, олег соскин, си цзиньпин, шос
КИТАЙ, Пекин, УКРАИНА, Владимир Путин, Олег Соскин, Си Цзиньпин, ШОС
05:54 04.09.2025
 
В Киеве оценили угрозы Зеленского в адрес России после успеха саммита ШОС

Соскин: угрозы Зеленского в адрес РФ выглядят бессмысленно на фоне успеха саммита ШОС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, прокомментировал в своем YouTube-канале, что попытки Зеленского угрожать России кажутся бессмысленными на фоне значительных достижений саммита ШОС.
"Очень провинциально выглядит, когда, мягко говоря, Зеленский говорит: "Вот, мир должен против России санкции" ... Вот реальность. Есть очень мощный уже альянс, очень мощный", — отметил он.
С началом специальной военной операции западные страны усилили давление на Россию через санкции. Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала свою готовность справляться с новыми вызовами. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что стратегией противников России является её сдерживание и ослабление в долгосрочной перспективе, и что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, западные государства стремятся ухудшить жизнь миллионов людей.
С 31 августа по 3 сентября российский президент находился в Китае, где принял участие в саммите ШОС и провел множество двусторонних встреч. В Пекине также прошли трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и Монголией, а Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели отдельные переговоры. В среду в Пекине прошел крупный парад в честь 80-й годовщины победы над японским милитаризмом и завершения Второй мировой войны, на котором президент России присутствовал как почетный гость.
 
КИТАЙПекинУКРАИНАВладимир ПутинОлег СоскинСи ЦзиньпинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала