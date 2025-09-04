https://1prime.ru/20250904/ukraina-861751109.html

В ЕС назвали условие отправки миротворцев на Украину

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Газета El Pais сообщает, ссылаясь на немецкого дипломата, что "Коалиция желающих" оказалась в безвыходной ситуации по вопросу отправки войск на Украину, стремясь получить четкую позицию от Соединенных Штатов."Это змея, кусающая свой хвост", — отметил он. По информации издания, предстоящая встреча Владимира Зеленского с европейскими партнерами направлена на выяснение того, примет ли лидер украинского режима какие-либо гарантии безопасности, даже если они не будут предусматривать размещение военных сил на территории Украины.Как заявил источник из Франции, Киев и его европейские союзники якобы достигли значительных успехов в обсуждениях о поддержке, но все еще ожидают "зеленый свет" от Вашингтона. Однако даже предложенные Украине так называемые гарантии безопасности не смогут полностью переложить ответственность за их реализацию на Европу. Зеленский, по прибытии в Париж и обращаясь к журналистам, признал, что "коалиция желающих" существует пока лишь в теории.Запланированная на четверг встреча участников коалиции состоится в смешанном формате в Париже. 18 августа президент США Дональд Трамп встретил в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время обсуждений американский президент заявил, что не стал бы сравнивать возможные гарантии безопасности для Киева с теми, что существуют в НАТО. Он также подчеркнул, что при его президентстве американские войска не будут размещены на Украине.Министерство иностранных дел России заявило, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине является категорически неприемлемым для Москвы и может привести к резкой эскалации ситуации. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Россия готова обсудить с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в разных форматах. Тем не менее Москва пока не получила от Киева ответ на предложение о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, сделанное на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

