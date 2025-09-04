Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС назвали условие отправки миротворцев на Украину - 04.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250904/ukraina-861751109.html
В ЕС назвали условие отправки миротворцев на Украину
В ЕС назвали условие отправки миротворцев на Украину - 04.09.2025, ПРАЙМ
В ЕС назвали условие отправки миротворцев на Украину
Газета El Pais сообщает, ссылаясь на немецкого дипломата, что "Коалиция желающих" оказалась в безвыходной ситуации по вопросу отправки войск на Украину,... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T07:04+0300
2025-09-04T07:04+0300
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
мид
нато
мид рф
европа
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Газета El Pais сообщает, ссылаясь на немецкого дипломата, что "Коалиция желающих" оказалась в безвыходной ситуации по вопросу отправки войск на Украину, стремясь получить четкую позицию от Соединенных Штатов."Это змея, кусающая свой хвост", — отметил он. По информации издания, предстоящая встреча Владимира Зеленского с европейскими партнерами направлена на выяснение того, примет ли лидер украинского режима какие-либо гарантии безопасности, даже если они не будут предусматривать размещение военных сил на территории Украины.Как заявил источник из Франции, Киев и его европейские союзники якобы достигли значительных успехов в обсуждениях о поддержке, но все еще ожидают "зеленый свет" от Вашингтона. Однако даже предложенные Украине так называемые гарантии безопасности не смогут полностью переложить ответственность за их реализацию на Европу. Зеленский, по прибытии в Париж и обращаясь к журналистам, признал, что "коалиция желающих" существует пока лишь в теории.Запланированная на четверг встреча участников коалиции состоится в смешанном формате в Париже. 18 августа президент США Дональд Трамп встретил в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время обсуждений американский президент заявил, что не стал бы сравнивать возможные гарантии безопасности для Киева с теми, что существуют в НАТО. Он также подчеркнул, что при его президентстве американские войска не будут размещены на Украине.Министерство иностранных дел России заявило, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине является категорически неприемлемым для Москвы и может привести к резкой эскалации ситуации. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Россия готова обсудить с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в разных форматах. Тем не менее Москва пока не получила от Киева ответ на предложение о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, сделанное на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
украина
киев
европа
украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, мид, нато, мид рф, европа
УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД, НАТО, МИД РФ, ЕВРОПА
07:04 04.09.2025
 
В ЕС назвали условие отправки миротворцев на Украину

El Pais: коалиция желающих не может добиться прогресса по Украине без разрешения США

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Украинский флаг. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Газета El Pais сообщает, ссылаясь на немецкого дипломата, что "Коалиция желающих" оказалась в безвыходной ситуации по вопросу отправки войск на Украину, стремясь получить четкую позицию от Соединенных Штатов.
"Это змея, кусающая свой хвост", — отметил он. По информации издания, предстоящая встреча Владимира Зеленского с европейскими партнерами направлена на выяснение того, примет ли лидер украинского режима какие-либо гарантии безопасности, даже если они не будут предусматривать размещение военных сил на территории Украины.
Как заявил источник из Франции, Киев и его европейские союзники якобы достигли значительных успехов в обсуждениях о поддержке, но все еще ожидают "зеленый свет" от Вашингтона. Однако даже предложенные Украине так называемые гарантии безопасности не смогут полностью переложить ответственность за их реализацию на Европу. Зеленский, по прибытии в Париж и обращаясь к журналистам, признал, что "коалиция желающих" существует пока лишь в теории.
Запланированная на четверг встреча участников коалиции состоится в смешанном формате в Париже. 18 августа президент США Дональд Трамп встретил в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время обсуждений американский президент заявил, что не стал бы сравнивать возможные гарантии безопасности для Киева с теми, что существуют в НАТО. Он также подчеркнул, что при его президентстве американские войска не будут размещены на Украине.
Министерство иностранных дел России заявило, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине является категорически неприемлемым для Москвы и может привести к резкой эскалации ситуации. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Россия готова обсудить с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в разных форматах. Тем не менее Москва пока не получила от Киева ответ на предложение о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, сделанное на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
 
УКРАИНА Киев Владимир Зеленский Дональд Трамп Сергей Лавров МИД НАТО МИД РФ ЕВРОПА
 
 
