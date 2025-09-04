Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ забили тревогу из-за одного подразделения ВС России в зоне СВО - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/ukraina-861760353.html
СМИ забили тревогу из-за одного подразделения ВС России в зоне СВО
СМИ забили тревогу из-за одного подразделения ВС России в зоне СВО - 04.09.2025, ПРАЙМ
СМИ забили тревогу из-за одного подразделения ВС России в зоне СВО
Украинские военные испытывают дефицит техники из-за ударов российских беспилотников, сообщает Forbes. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T09:17+0300
2025-09-04T09:17+0300
россия
общество
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859627509_0:115:2915:1754_1920x0_80_0_0_110899c45f25c395540b4174b6bb6de6.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Украинские военные испытывают дефицит техники из-за ударов российских беспилотников, сообщает Forbes. &quot;Украина из-за неумолимых ударов российских беспилотников сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожают в ходе доставок припасов или эвакуации&quot;, — говорится в статье.Автор отметил работу подразделения "Рубикон", чьи операторы дронов затрудняют логистические операции для украинских сил, назвав его одним из самых успешных на линии фронта. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко 1 сентября на заседании коллегии Минобороны заявил, что за год испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил в зоне СВО четыре тысячи единиц средств связи, РЭБ, радиолокационных станций и нейтрализовал более 44 тысяч FPV-дронов.
https://1prime.ru/20250903/putin-861726021.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859627509_211:0:2702:1868_1920x0_80_0_0_ae78c82efcd78af8f0a3715dd422229a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА
09:17 04.09.2025
 
СМИ забили тревогу из-за одного подразделения ВС России в зоне СВО

Forbes: ВСУ испытывают нехватку техники из-за российских ударов БПЛА

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Украинские военные испытывают дефицит техники из-за ударов российских беспилотников, сообщает Forbes.

"Украина из-за неумолимых ударов российских беспилотников сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожают в ходе доставок припасов или эвакуации", — говорится в статье.

Автор отметил работу подразделения "Рубикон", чьи операторы дронов затрудняют логистические операции для украинских сил, назвав его одним из самых успешных на линии фронта.
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко 1 сентября на заседании коллегии Минобороны заявил, что за год испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил в зоне СВО четыре тысячи единиц средств связи, РЭБ, радиолокационных станций и нейтрализовал более 44 тысяч FPV-дронов.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин
Вчера, 17:30
 
РОССИЯОбществоУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала