https://1prime.ru/20250904/ukraina-861760353.html

СМИ забили тревогу из-за одного подразделения ВС России в зоне СВО

СМИ забили тревогу из-за одного подразделения ВС России в зоне СВО - 04.09.2025, ПРАЙМ

СМИ забили тревогу из-за одного подразделения ВС России в зоне СВО

Украинские военные испытывают дефицит техники из-за ударов российских беспилотников, сообщает Forbes. | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T09:17+0300

2025-09-04T09:17+0300

2025-09-04T09:17+0300

россия

общество

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859627509_0:115:2915:1754_1920x0_80_0_0_110899c45f25c395540b4174b6bb6de6.jpg

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Украинские военные испытывают дефицит техники из-за ударов российских беспилотников, сообщает Forbes. "Украина из-за неумолимых ударов российских беспилотников сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожают в ходе доставок припасов или эвакуации", — говорится в статье.Автор отметил работу подразделения "Рубикон", чьи операторы дронов затрудняют логистические операции для украинских сил, назвав его одним из самых успешных на линии фронта. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко 1 сентября на заседании коллегии Минобороны заявил, что за год испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил в зоне СВО четыре тысячи единиц средств связи, РЭБ, радиолокационных станций и нейтрализовал более 44 тысяч FPV-дронов.

https://1prime.ru/20250903/putin-861726021.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина