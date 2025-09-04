https://1prime.ru/20250904/ukraina-861760353.html
СМИ забили тревогу из-за одного подразделения ВС России в зоне СВО
СМИ забили тревогу из-за одного подразделения ВС России в зоне СВО
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Украинские военные испытывают дефицит техники из-за ударов российских беспилотников, сообщает Forbes. "Украина из-за неумолимых ударов российских беспилотников сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожают в ходе доставок припасов или эвакуации", — говорится в статье.Автор отметил работу подразделения "Рубикон", чьи операторы дронов затрудняют логистические операции для украинских сил, назвав его одним из самых успешных на линии фронта. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко 1 сентября на заседании коллегии Минобороны заявил, что за год испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил в зоне СВО четыре тысячи единиц средств связи, РЭБ, радиолокационных станций и нейтрализовал более 44 тысяч FPV-дронов.
https://1prime.ru/20250903/putin-861726021.html
