https://1prime.ru/20250904/ukraina-861786825.html

Международные резервы Украины выросли в августе

Международные резервы Украины выросли в августе - 04.09.2025, ПРАЙМ

Международные резервы Украины выросли в августе

Международные резервы Украины в августе выросли на 7%, составив 46 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны. | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T14:16+0300

2025-09-04T14:16+0300

2025-09-04T14:16+0300

экономика

финансы

мировая экономика

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/81968/25/819682560_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_9e3b7f92ebc1e377357e72b67fb57c7a.jpg

МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в августе выросли на 7%, составив 46 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны. "По состоянию на 1 сентября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 46 миллиардов долларов. В августе они выросли на 7%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора. Такая динамика, как отмечают в регуляторе, обусловливалась значительными объемами поступлений от международных партнеров и уменьшением на 22% объемов чистой продажи валюты национальным банком. Нацбанк в июне сообщал, что международные резервы Украины в мае сократились на 14,6%, составив 44,5 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250904/galuzin-861772377.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина