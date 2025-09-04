https://1prime.ru/20250904/ukraina-861786825.html
Международные резервы Украины выросли в августе
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в августе выросли на 7%, составив 46 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны. "По состоянию на 1 сентября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 46 миллиардов долларов. В августе они выросли на 7%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора. Такая динамика, как отмечают в регуляторе, обусловливалась значительными объемами поступлений от международных партнеров и уменьшением на 22% объемов чистой продажи валюты национальным банком. Нацбанк в июне сообщал, что международные резервы Украины в мае сократились на 14,6%, составив 44,5 миллиарда долларов.
