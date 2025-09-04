Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы Украины выросли в августе - 04.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250904/ukraina-861786825.html
Международные резервы Украины выросли в августе
Международные резервы Украины выросли в августе - 04.09.2025, ПРАЙМ
Международные резервы Украины выросли в августе
Международные резервы Украины в августе выросли на 7%, составив 46 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T14:16+0300
2025-09-04T14:16+0300
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в августе выросли на 7%, составив 46 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны. "По состоянию на 1 сентября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 46 миллиардов долларов. В августе они выросли на 7%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора. Такая динамика, как отмечают в регуляторе, обусловливалась значительными объемами поступлений от международных партнеров и уменьшением на 22% объемов чистой продажи валюты национальным банком. Нацбанк в июне сообщал, что международные резервы Украины в мае сократились на 14,6%, составив 44,5 миллиарда долларов.
14:16 04.09.2025
 
Международные резервы Украины выросли в августе

Нацбанк Украины: международные резервы страны в августе выросли на 7%

МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в августе выросли на 7%, составив 46 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны.
"По состоянию на 1 сентября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 46 миллиардов долларов. В августе они выросли на 7%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.
Такая динамика, как отмечают в регуляторе, обусловливалась значительными объемами поступлений от международных партнеров и уменьшением на 22% объемов чистой продажи валюты национальным банком.
Нацбанк в июне сообщал, что международные резервы Украины в мае сократились на 14,6%, составив 44,5 миллиарда долларов.
