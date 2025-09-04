https://1prime.ru/20250904/ukraina-861791334.html

"Коалиция желающих" готова поставить Украине ракеты большой дальности

ЛОНДОН, 4 сен - ПРАЙМ. Участники так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности, сообщили в четверг в британском правительстве по итогам переговоров. Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. "Премьер-министр приветствовал заявления партнеров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала. Он также поблагодарил военные ведомства за их постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента (на Украине - ред.) в случае прекращения огня", - говорится в заявлении канцелярии британского премьера. Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

