Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Коалиция желающих" готова поставить Украине ракеты большой дальности - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250904/ukraina-861791334.html
"Коалиция желающих" готова поставить Украине ракеты большой дальности
"Коалиция желающих" готова поставить Украине ракеты большой дальности - 04.09.2025, ПРАЙМ
"Коалиция желающих" готова поставить Украине ракеты большой дальности
Участники так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности, сообщили в четверг в британском правительстве по... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T15:34+0300
2025-09-04T15:34+0300
политика
украина
великобритания
сша
сергей лавров
эммануэль макрон
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg
ЛОНДОН, 4 сен - ПРАЙМ. Участники так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности, сообщили в четверг в британском правительстве по итогам переговоров. Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. "Премьер-министр приветствовал заявления партнеров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала. Он также поблагодарил военные ведомства за их постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента (на Украине - ред.) в случае прекращения огня", - говорится в заявлении канцелярии британского премьера. Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20250904/ukraina-861786825.html
украина
великобритания
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_104:0:2379:1706_1920x0_80_0_0_61f6e862f4f122108a4617267a89cf6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, великобритания, сша, сергей лавров, эммануэль макрон, нато, мид рф
Политика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, НАТО, МИД РФ
15:34 04.09.2025
 
"Коалиция желающих" готова поставить Украине ракеты большой дальности

Даунинг-стрит: участники "коалиции желающих" готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© Фото : Public domain/John Hamilton
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛОНДОН, 4 сен - ПРАЙМ. Участники так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности, сообщили в четверг в британском правительстве по итогам переговоров.
Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Премьер-министр приветствовал заявления партнеров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала. Он также поблагодарил военные ведомства за их постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента (на Украине - ред.) в случае прекращения огня", - говорится в заявлении канцелярии британского премьера.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Здание Национального банка Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Международные резервы Украины выросли в августе
14:16
 
ПолитикаУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАСергей ЛавровЭммануэль МакронНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала