Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нацбанк оценил объем помощи Украине от западных партнеров - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/ukraina-861793858.html
Нацбанк оценил объем помощи Украине от западных партнеров
Нацбанк оценил объем помощи Украине от западных партнеров - 04.09.2025, ПРАЙМ
Нацбанк оценил объем помощи Украине от западных партнеров
На правительственные счета в Нацбанке Украины в августе поступило около шести миллиардов долларов от западных партнеров, сообщил в четверг регулятор. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T16:24+0300
2025-09-04T16:24+0300
экономика
финансы
банки
украина
европа
сергей лавров
ес
нацбанк
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861038814_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_33cbb5d9f0ad155bb652ee4b8a60bd69.jpg
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. На правительственные счета в Нацбанке Украины в августе поступило около шести миллиардов долларов от западных партнеров, сообщил в четверг регулятор. "На валютные счета правительства в Национальном банке в августе поступило 6,16 миллиарда долларов, в том числе: 4,7 миллиарда долларов от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка Украины. По информации регулятора, более 1 миллиарда долларов поступило через счета Всемирного банка; 394,6 миллиона долларов – от размещения облигаций внутреннего госзайма. Ранее в четверг Нацбанк сообщил, что международные резервы Украины в августе выросли на 7%, составив 46 миллиардов долларов. Страны "Большой семерки" в конце ноября прошлого года подтвердили намерение к концу 2024 года начать выделение Украине займа в 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://1prime.ru/20250904/ukraina-861786825.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861038814_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e421a0fd2a6cb9def2ed60028107f6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, украина, европа, сергей лавров, ес, нацбанк, всемирный банк
Экономика, Финансы, Банки, УКРАИНА, ЕВРОПА, Сергей Лавров, ЕС, Нацбанк, Всемирный банк
16:24 04.09.2025
 
Нацбанк оценил объем помощи Украине от западных партнеров

Нацбанк: Украина получила в августе от западных партнеров около $6 миллиардов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. На правительственные счета в Нацбанке Украины в августе поступило около шести миллиардов долларов от западных партнеров, сообщил в четверг регулятор.
"На валютные счета правительства в Национальном банке в августе поступило 6,16 миллиарда долларов, в том числе: 4,7 миллиарда долларов от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка Украины.
По информации регулятора, более 1 миллиарда долларов поступило через счета Всемирного банка; 394,6 миллиона долларов – от размещения облигаций внутреннего госзайма.
Ранее в четверг Нацбанк сообщил, что международные резервы Украины в августе выросли на 7%, составив 46 миллиардов долларов.
Страны "Большой семерки" в конце ноября прошлого года подтвердили намерение к концу 2024 года начать выделение Украине займа в 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Здание Национального банка Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Международные резервы Украины выросли в августе
14:16
 
ЭкономикаФинансыБанкиУКРАИНАЕВРОПАСергей ЛавровЕСНацбанкВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала