МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Японская компания Fast Retailing Co. подала в Роспатент как минимум девять заявок на регистрацию товарного знака "Uniqlo", в том числе логотипов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, заявки поступили в Роспатент в августе 2025 года и были опубликованы 3 сентября. В качестве заявителя указана компания Fast Retailing Co. На регистрацию поданы несколько видов логотипов для магазина одежды - в красных и зеленых тонах, а также товарный знак "Юникло". Ранее союз торговых центров предложил Uniqlo, H&amp;M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull &amp; Bear) подумать о возвращении на российский рынок.
бизнес, роспатент, uniqlo, h&m
Экономика, Бизнес, Роспатент, Uniqlo, H&M
13:04 04.09.2025
 
Японская компания подала девять заявок на регистрацию бренда "Uniqlo"

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Японская компания Fast Retailing Co. подала в Роспатент как минимум девять заявок на регистрацию товарного знака "Uniqlo", в том числе логотипов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам, заявки поступили в Роспатент в августе 2025 года и были опубликованы 3 сентября. В качестве заявителя указана компания Fast Retailing Co.
На регистрацию поданы несколько видов логотипов для магазина одежды - в красных и зеленых тонах, а также товарный знак "Юникло".
Ранее союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) подумать о возвращении на российский рынок.
СМИ выяснили, почему Uniqlo не вернется в Россию
14 мая, 12:26
 
ЭкономикаБизнесРоспатентUniqloH&M
 
 
