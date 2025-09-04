https://1prime.ru/20250904/uniqlo-861781477.html

Японская компания подала девять заявок на регистрацию бренда "Uniqlo"

Японская компания подала девять заявок на регистрацию бренда "Uniqlo" - 04.09.2025, ПРАЙМ

Японская компания подала девять заявок на регистрацию бренда "Uniqlo"

Японская компания Fast Retailing Co. подала в Роспатент как минимум девять заявок на регистрацию товарного знака "Uniqlo", в том числе логотипов, выяснило РИА... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T13:04+0300

2025-09-04T13:04+0300

2025-09-04T13:04+0300

экономика

бизнес

роспатент

uniqlo

h&m

https://cdnn.1prime.ru/img/83854/29/838542948_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_4eb5f3dd92f9078512599bc67f3b1366.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Японская компания Fast Retailing Co. подала в Роспатент как минимум девять заявок на регистрацию товарного знака "Uniqlo", в том числе логотипов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, заявки поступили в Роспатент в августе 2025 года и были опубликованы 3 сентября. В качестве заявителя указана компания Fast Retailing Co. На регистрацию поданы несколько видов логотипов для магазина одежды - в красных и зеленых тонах, а также товарный знак "Юникло". Ранее союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) подумать о возвращении на российский рынок.

https://1prime.ru/20250514/uniqlo-857554726.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, роспатент, uniqlo, h&m