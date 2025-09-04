https://1prime.ru/20250904/uslugi-861719459.html

В России вырос спрос на логистов для управления перевозками

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский и международный рынок грузоперевозок продолжает развиваться, при этом все большую роль играет профессиональное управление транспортными потоками. По данным Авито Услуг, летом 2025 года интерес к услугам логистов и диспетчеров увеличился на 18% по сравнению с весной, а спрос на грузоперевозки вырос на 7%.Наиболее значительный рост спроса на услуги логистов и диспетчеров зафиксирован в сегменте перевозок между городами: он составил 14%, при этом востребованность услуги грузоперевозок в этом сегменте увеличилась также на 14%. Это может свидетельствовать о развитии многофакторности и масштаба внутренних транспортных операций: компании все чаще привлекают специалистов для планирования, координации и контроля сроков доставки.В международном сегменте летом 2025 года спрос на услуги логистов вырос на 11% по сравнению с весной 2025 года, параллельно с увеличением интереса к перевозкам между странами (+3%). Таким образом даже при сохранении объемов перевозок компании усиливают контроль за логистическими процессами, оптимизируя маршруты и документооборот.Внимание привлекает и сегмент городских перевозок: здесь спрос на логистов вырос на 18%, на фоне роста спроса на грузоперевозки на 6%."​​В августе 2025 года российский рынок грузоперевозок демонстрирует смешанный тренд: с одной стороны, продолжается рост объемов и укрепляется курс на цифровизацию и автоматизацию; с другой — растущий спрос на специалистов подчеркивает значимость кадрового фактора, который становится определяющим для раскрытия потенциала рынка, особенно в международном сегменте", — комментирует Евгения Лазарева, руководитель категории "Транспортные услуги" в Авито Услуги.

