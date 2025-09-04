https://1prime.ru/20250904/uslugi-861719459.html
В России вырос спрос на логистов для управления перевозками
В России вырос спрос на логистов для управления перевозками - 04.09.2025, ПРАЙМ
В России вырос спрос на логистов для управления перевозками
Российский и международный рынок грузоперевозок продолжает развиваться, при этом все большую роль играет профессиональное управление транспортными потоками. По... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T08:00+0300
2025-09-04T08:00+0300
2025-09-04T08:00+0300
экономика
услуги
авито
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/47/838004712_0:33:3119:1787_1920x0_80_0_0_39a31b19b27e61c779872ff456180063.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский и международный рынок грузоперевозок продолжает развиваться, при этом все большую роль играет профессиональное управление транспортными потоками. По данным Авито Услуг, летом 2025 года интерес к услугам логистов и диспетчеров увеличился на 18% по сравнению с весной, а спрос на грузоперевозки вырос на 7%.Наиболее значительный рост спроса на услуги логистов и диспетчеров зафиксирован в сегменте перевозок между городами: он составил 14%, при этом востребованность услуги грузоперевозок в этом сегменте увеличилась также на 14%. Это может свидетельствовать о развитии многофакторности и масштаба внутренних транспортных операций: компании все чаще привлекают специалистов для планирования, координации и контроля сроков доставки.В международном сегменте летом 2025 года спрос на услуги логистов вырос на 11% по сравнению с весной 2025 года, параллельно с увеличением интереса к перевозкам между странами (+3%). Таким образом даже при сохранении объемов перевозок компании усиливают контроль за логистическими процессами, оптимизируя маршруты и документооборот.Внимание привлекает и сегмент городских перевозок: здесь спрос на логистов вырос на 18%, на фоне роста спроса на грузоперевозки на 6%."В августе 2025 года российский рынок грузоперевозок демонстрирует смешанный тренд: с одной стороны, продолжается рост объемов и укрепляется курс на цифровизацию и автоматизацию; с другой — растущий спрос на специалистов подчеркивает значимость кадрового фактора, который становится определяющим для раскрытия потенциала рынка, особенно в международном сегменте", — комментирует Евгения Лазарева, руководитель категории "Транспортные услуги" в Авито Услуги.
https://1prime.ru/20250903/indeks--861687590.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/47/838004712_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_f0c627f7fa0ac73cd502cbbde94d064d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
услуги, авито
В России вырос спрос на логистов для управления перевозками
Авито Услуги: бизнес все активнее ищет логистов для управления перевозками
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский и международный рынок грузоперевозок продолжает развиваться, при этом все большую роль играет профессиональное управление транспортными потоками. По данным Авито Услуг, летом 2025 года интерес к услугам логистов и диспетчеров увеличился на 18% по сравнению с весной, а спрос на грузоперевозки вырос на 7%.
Наиболее значительный рост спроса на услуги логистов и диспетчеров зафиксирован в сегменте перевозок между городами: он составил 14%, при этом востребованность услуги грузоперевозок в этом сегменте увеличилась также на 14%. Это может свидетельствовать о развитии многофакторности и масштаба внутренних транспортных операций: компании все чаще привлекают специалистов для планирования, координации и контроля сроков доставки.
В международном сегменте летом 2025 года спрос на услуги логистов вырос на 11% по сравнению с весной 2025 года, параллельно с увеличением интереса к перевозкам между странами (+3%). Таким образом даже при сохранении объемов перевозок компании усиливают контроль за логистическими процессами, оптимизируя маршруты и документооборот.
Внимание привлекает и сегмент городских перевозок: здесь спрос на логистов вырос на 18%, на фоне роста спроса на грузоперевозки на 6%.
"В августе 2025 года российский рынок грузоперевозок демонстрирует смешанный тренд: с одной стороны, продолжается рост объемов и укрепляется курс на цифровизацию и автоматизацию; с другой — растущий спрос на специалистов подчеркивает значимость кадрового фактора, который становится определяющим для раскрытия потенциала рынка, особенно в международном сегменте", — комментирует Евгения Лазарева, руководитель категории "Транспортные услуги" в Авито Услуги.
Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 50 пунктов