Россияне стали начинать подготовку загородных домов к зиме раньше обычного
Россияне стали начинать подготовку загородных домов к зиме раньше обычного - 04.09.2025
Россияне стали начинать подготовку загородных домов к зиме раньше обычного
Россияне стали начинать подготовку загородных домов к зиме раньше, чем обычно: уже в летние месяцы владельцы активно занимались утеплением и модернизацией... | 04.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250801/dacha-860179092.html
11:00 04.09.2025
 
Россияне стали начинать подготовку загородных домов к зиме раньше обычного

Авито Услуги: россияне занялись утеплением дач раньше обычного

© РИА Новости . Руслан Кривобок
© РИА Новости . Руслан Кривобок
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россияне стали начинать подготовку загородных домов к зиме раньше, чем обычно: уже в летние месяцы владельцы активно занимались утеплением и модернизацией инженерных систем. Аналитики Авито Услуг выяснили, что спрос на ключевые работы по дому в июне–августе заметно вырос по сравнению с предыдущим периодом.
Сантехнические работы в лидерах спроса
Наибольший рост пришелся на сантехнические услуги. За лето спрос на промывку труб и радиаторов отопления увеличился почти наполовину (49%), интерес к установке водонагревателей вырос на 43%, а к ремонту радиаторов — на 38%. Это может быть связано с тем, что владельцы предпочитают обслуживать системы отопления заранее, не откладывая на период пикового спроса осенью.
Скачок интереса к энергоэффективным решениям
Установка электрокотлов стала востребованнее на 27%, замена и проверка теплосчетчиков — на 23%. Спрос на утепление также стабильно растет: интерес к теплоизоляции труб увеличился на 18%, к укладке теплоизоляции — на 16%. Работы с современными материалами также становятся популярнее: теплоизоляция пенополиуретаном прибавила 14%, утепление пеноизолом — 10%. Все это свидетельствует о том, что собственники загородного жилья стараются не только подготовить дом к зиме, но и оптимизировать будущие расходы на отопление.
Помимо инженерных работ, летом 2025 года увеличился интерес к традиционным способам обогрева. Спрос на кладку печей вырос на 11%, на обустройство каминов — на 4%. Для многих это не только дополнительный источник тепла, но и элемент интерьера.
Эксперт назвал способы уменьшить на 40% счета за воду и свет на даче
1 августа, 03:03
 
Заголовок открываемого материала