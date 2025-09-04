https://1prime.ru/20250904/uteplenie-861759905.html

Россияне стали начинать подготовку загородных домов к зиме раньше обычного

2025-09-04T11:00+0300

2025-09-04T11:00+0300

2025-09-04T11:00+0300

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россияне стали начинать подготовку загородных домов к зиме раньше, чем обычно: уже в летние месяцы владельцы активно занимались утеплением и модернизацией инженерных систем. Аналитики Авито Услуг выяснили, что спрос на ключевые работы по дому в июне–августе заметно вырос по сравнению с предыдущим периодом.Сантехнические работы в лидерах спросаНаибольший рост пришелся на сантехнические услуги. За лето спрос на промывку труб и радиаторов отопления увеличился почти наполовину (49%), интерес к установке водонагревателей вырос на 43%, а к ремонту радиаторов — на 38%. Это может быть связано с тем, что владельцы предпочитают обслуживать системы отопления заранее, не откладывая на период пикового спроса осенью.Скачок интереса к энергоэффективным решениямУстановка электрокотлов стала востребованнее на 27%, замена и проверка теплосчетчиков — на 23%. Спрос на утепление также стабильно растет: интерес к теплоизоляции труб увеличился на 18%, к укладке теплоизоляции — на 16%. Работы с современными материалами также становятся популярнее: теплоизоляция пенополиуретаном прибавила 14%, утепление пеноизолом — 10%. Все это свидетельствует о том, что собственники загородного жилья стараются не только подготовить дом к зиме, но и оптимизировать будущие расходы на отопление.Помимо инженерных работ, летом 2025 года увеличился интерес к традиционным способам обогрева. Спрос на кладку печей вырос на 11%, на обустройство каминов — на 4%. Для многих это не только дополнительный источник тепла, но и элемент интерьера.

