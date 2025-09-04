https://1prime.ru/20250904/vahruki-861753010.html

Вахруков предложил создать акционерное общество для проектов в Арктике

Вахруков предложил создать акционерное общество для проектов в Арктике - 04.09.2025, ПРАЙМ

Вахруков предложил создать акционерное общество для проектов в Арктике

Начальник Управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков предложил проработать возможность создания в будущем публичного... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T07:41+0300

2025-09-04T07:41+0300

2025-09-04T07:41+0300

экономика

россия

рф

арктика

владивосток

владимир путин

вэб

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861753010.jpg?1756960905

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Начальник Управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков предложил проработать возможность создания в будущем публичного акционерного общества на базе проектного офиса под эгидой ВЭБ.РФ для реализации инфраструктурных проектов в Арктике, которое способствовало бы притоку с фондового рынка инвестиций, в том числе международных, в эти проекты. Президент России Владимир Путин по итогам Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в марте поручил создать специальный проектный офис под эгидой ВЭБ.РФ для продвижения инфраструктурных проектов в Арктике. "Рассматривая дальнейшую систему организации управления вот этим крупным мегапроектом, считаем, было бы правильно проработать вопрос создания на базе проектного офиса акционерного общества, а в дальнейшем корпорации, которую можно бы было, имея хороший опыт работы ВЭБа, превратить в публичное акционерное общество и выйти на IPO, привлечь c фондового рынка ресурс на развитие Арктики. У государства этого ресурса в полном объеме недостаточно", - сказал Вахруков на сессии "Нам по пути" Восточного экономического форума. Президент также поручил правительству РФ и РФПИ рассмотреть вопрос создания Инвестиционного фонда развития Арктики, отметил Вахруков. "Если мы синергию от этого сможем получить, а я думаю, мы сможем получить, то в ближайшее время появится новая привлекательная модель управления, которая будет привлекательной для нашего бизнеса, привлечет транзитный бизнес и создаст новые условия для развития и инвестиций в нашу инфраструктуру с международного фондового рынка", - подчеркнул Вахруков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

рф

арктика

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, арктика, владивосток, владимир путин, вэб, рфпи