ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение" до 75%, заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). | 04.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение" до 75%, заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Мы консолидировали сейчас, это совместная была работа администрации президента и правительства, 100% акций компании "Просвещение". У ВЭБа - 75%, у РФПИ - 25%", - сказал он. Ранее в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России появится цифровая платформа госзакупок для учебных заведений, соответствующий проект реализуют объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и "Просвещение". "Мы с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым - ред.) обсуждали возможность дать статус "Просвещению" как единственному поставщику. А может быть, даже и это не нужно, если создадим специальную законодательную рамку и объясним рынку, что это будет даже более действенно", - сказал Шувалов. Он отметил, что ВЭБ - это бизнес-организация, хоть и государственная. "Мы живем в условиях рыночной экономики, несмотря на то, что она становится более цифровой и платформенной. Когда мы говорим, что должна быть конкурентная закупка, это должна быть все-таки конкурентная цена, а не установленная. И цена должна обязательно быть в рамках рыночной торговли", - добавил он. "Мы должны зарабатывать столько, чтобы стоимость компании не падала, а росла, и дивиденды акционеры получали. Вот этот проект вместе с Wildberries позволит нам при сокращающейся выручке от продажи учебников прозрачно зарабатывать на продаже оборудования для школ", - отметил Шувалов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

