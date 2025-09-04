Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение" - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/veb-861801579.html
ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение"
ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение" - 04.09.2025, ПРАЙМ
ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение"
ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение" до 75%, заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T18:38+0300
2025-09-04T18:38+0300
банки
финансы
рф
владивосток
игорь шувалов
сергей кравцов
вэб
рфпи
wildberries
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/51/840835123_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8f8607d62b6c56d94a8672343f7d9fa2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение" до 75%, заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Мы консолидировали сейчас, это совместная была работа администрации президента и правительства, 100% акций компании "Просвещение". У ВЭБа - 75%, у РФПИ - 25%", - сказал он. Ранее в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России появится цифровая платформа госзакупок для учебных заведений, соответствующий проект реализуют объединенная компания Wildberries &amp; Russ (РВБ) и "Просвещение". "Мы с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым - ред.) обсуждали возможность дать статус "Просвещению" как единственному поставщику. А может быть, даже и это не нужно, если создадим специальную законодательную рамку и объясним рынку, что это будет даже более действенно", - сказал Шувалов. Он отметил, что ВЭБ - это бизнес-организация, хоть и государственная. "Мы живем в условиях рыночной экономики, несмотря на то, что она становится более цифровой и платформенной. Когда мы говорим, что должна быть конкурентная закупка, это должна быть все-таки конкурентная цена, а не установленная. И цена должна обязательно быть в рамках рыночной торговли", - добавил он. "Мы должны зарабатывать столько, чтобы стоимость компании не падала, а росла, и дивиденды акционеры получали. Вот этот проект вместе с Wildberries позволит нам при сокращающейся выручке от продажи учебников прозрачно зарабатывать на продаже оборудования для школ", - отметил Шувалов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250902/veb-861623451.html
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/51/840835123_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_353040824a7650fee739e79eb8764cd3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, рф, владивосток, игорь шувалов, сергей кравцов, вэб, рфпи, wildberries, вэф, вэф-25, просвещение
Банки, Финансы, РФ, Владивосток, Игорь Шувалов, Сергей Кравцов, ВЭБ, РФПИ, Wildberries, ВЭФ, ВЭФ-25, Просвещение
18:38 04.09.2025
 
ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение"

Шувалов заявил, что ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение" до 75%

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение" до 75%, заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Мы консолидировали сейчас, это совместная была работа администрации президента и правительства, 100% акций компании "Просвещение". У ВЭБа - 75%, у РФПИ - 25%", - сказал он.
Ранее в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России появится цифровая платформа госзакупок для учебных заведений, соответствующий проект реализуют объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и "Просвещение".
"Мы с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым - ред.) обсуждали возможность дать статус "Просвещению" как единственному поставщику. А может быть, даже и это не нужно, если создадим специальную законодательную рамку и объясним рынку, что это будет даже более действенно", - сказал Шувалов.
Он отметил, что ВЭБ - это бизнес-организация, хоть и государственная. "Мы живем в условиях рыночной экономики, несмотря на то, что она становится более цифровой и платформенной. Когда мы говорим, что должна быть конкурентная закупка, это должна быть все-таки конкурентная цена, а не установленная. И цена должна обязательно быть в рамках рыночной торговли", - добавил он.
"Мы должны зарабатывать столько, чтобы стоимость компании не падала, а росла, и дивиденды акционеры получали. Вот этот проект вместе с Wildberries позволит нам при сокращающейся выручке от продажи учебников прозрачно зарабатывать на продаже оборудования для школ", - отметил Шувалов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
ВЭБ вложит в совместные проекты с Китаем 5,3 триллиона рублей
2 сентября, 08:17
 
БанкиФинансыРФВладивостокИгорь ШуваловСергей КравцовВЭБРФПИWildberriesВЭФВЭФ-25Просвещение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала