ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение"
Шувалов заявил, что ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение" до 75%
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение" до 75%, заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Ранее в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России появится цифровая платформа госзакупок для учебных заведений, соответствующий проект реализуют объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и "Просвещение".
"Мы с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым - ред.) обсуждали возможность дать статус "Просвещению" как единственному поставщику. А может быть, даже и это не нужно, если создадим специальную законодательную рамку и объясним рынку, что это будет даже более действенно", - сказал Шувалов.
Он отметил, что ВЭБ - это бизнес-организация, хоть и государственная. "Мы живем в условиях рыночной экономики, несмотря на то, что она становится более цифровой и платформенной. Когда мы говорим, что должна быть конкурентная закупка, это должна быть все-таки конкурентная цена, а не установленная. И цена должна обязательно быть в рамках рыночной торговли", - добавил он.
"Мы должны зарабатывать столько, чтобы стоимость компании не падала, а росла, и дивиденды акционеры получали. Вот этот проект вместе с Wildberries позволит нам при сокращающейся выручке от продажи учебников прозрачно зарабатывать на продаже оборудования для школ", - отметил Шувалов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.