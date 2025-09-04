https://1prime.ru/20250904/voennye-861767981.html

СМИ: Германия может отправить в Польшу военных, тренирующих боевиков ВСУ

СМИ: Германия может отправить в Польшу военных, тренирующих боевиков ВСУ - 04.09.2025, ПРАЙМ

СМИ: Германия может отправить в Польшу военных, тренирующих боевиков ВСУ

Германия рассматривает возможность отправки в Польшу некоторых военных, которые занимаются подготовкой боевиков ВСУ, сообщает газета New York Times со ссылкой... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T10:26+0300

2025-09-04T10:26+0300

2025-09-04T10:26+0300

политика

общество

германия

польша

сша

нато

всу

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861767813_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_a0fd453c21364af0876228130e15f70f.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Германия рассматривает возможность отправки в Польшу некоторых военных, которые занимаются подготовкой боевиков ВСУ, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. "Германия рассматривает возможность перемещение некоторых своих военных, которые тренируют украинцев, в Польшу", - говорится в публикации. Однако, как отмечает издание, для подобной переброски военных потребуются переговоры с НАТО и новый мандат от парламента ФРГ.

https://1prime.ru/20250903/ukraina-861724410.html

германия

польша

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , германия, польша, сша, нато, всу, new york times