СМИ: Германия может отправить в Польшу военных, тренирующих боевиков ВСУ - 04.09.2025
СМИ: Германия может отправить в Польшу военных, тренирующих боевиков ВСУ
СМИ: Германия может отправить в Польшу военных, тренирующих боевиков ВСУ - 04.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: Германия может отправить в Польшу военных, тренирующих боевиков ВСУ
Германия рассматривает возможность отправки в Польшу некоторых военных, которые занимаются подготовкой боевиков ВСУ, сообщает газета New York Times со ссылкой... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T10:26+0300
2025-09-04T10:26+0300
политика
общество
германия
польша
сша
нато
всу
new york times
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Германия рассматривает возможность отправки в Польшу некоторых военных, которые занимаются подготовкой боевиков ВСУ, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. "Германия рассматривает возможность перемещение некоторых своих военных, которые тренируют украинцев, в Польшу", - говорится в публикации. Однако, как отмечает издание, для подобной переброски военных потребуются переговоры с НАТО и новый мандат от парламента ФРГ.
германия
польша
сша
общество , германия, польша, сша, нато, всу, new york times
Политика, Общество , ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, США, НАТО, ВСУ, New York Times
10:26 04.09.2025
 
СМИ: Германия может отправить в Польшу военных, тренирующих боевиков ВСУ

NYT: Германия может отправить в Польшу военных, тренирующих боевиков ВСУ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017
Украинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017 - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Германия рассматривает возможность отправки в Польшу некоторых военных, которые занимаются подготовкой боевиков ВСУ, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
"Германия рассматривает возможность перемещение некоторых своих военных, которые тренируют украинцев, в Польшу", - говорится в публикации.
Однако, как отмечает издание, для подобной переброски военных потребуются переговоры с НАТО и новый мандат от парламента ФРГ.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
