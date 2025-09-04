https://1prime.ru/20250904/voennye-861767981.html
СМИ: Германия может отправить в Польшу военных, тренирующих боевиков ВСУ
2025-09-04T10:26+0300
политика
общество
германия
польша
сша
нато
всу
new york times
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Германия рассматривает возможность отправки в Польшу некоторых военных, которые занимаются подготовкой боевиков ВСУ, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. "Германия рассматривает возможность перемещение некоторых своих военных, которые тренируют украинцев, в Польшу", - говорится в публикации. Однако, как отмечает издание, для подобной переброски военных потребуются переговоры с НАТО и новый мандат от парламента ФРГ.
Путин сделал заявление о членстве Украины в НАТО и ЕС