Госдума рассмотрит снижение предельного числа сим-карт для одного человека - 04.09.2025
Госдума рассмотрит снижение предельного числа сим-карт для одного человека
Госдума рассмотрит снижение предельного числа сим-карт для одного человека - 04.09.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит снижение предельного числа сим-карт для одного человека
Госдума изучает вопрос о снижении предельного числа сим-карт для одного человека, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T09:27+0300
2025-09-04T09:27+0300
россия
общество
вячеслав володин
госдума
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860454894_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_478dbfe057882577d5d96b4506a4020c.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Госдума изучает вопрос о снижении предельного числа сим-карт для одного человека, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "По данным Роскомнадзора, на начало августа этого года в нашей стране зафиксировано 302 млн активных сим-карт - это на 15 миллионов меньше, чем в декабре 2024 года. Обсуждали с вами ранее эту тему. Тогда в комментариях и опросе многие высказались за то, что предельное число сим-карт для одного человека необходимо еще снизить. Изучаем этот вопрос", - написал Володин в своем канале в Мах. Председатель Госдумы напомнил о том, что в прошлом году было выявлено 128 миллионов случаев недостоверности данных абонентов, что, по его словам, в три раза больше показателей 2023 года.
россия, общество , вячеслав володин, госдума, роскомнадзор
РОССИЯ, Общество , Вячеслав Володин, Госдума, Роскомнадзор
09:27 04.09.2025
 
Госдума рассмотрит снижение предельного числа сим-карт для одного человека

Володин: ГД рассмотрит снижение предельного числа сим-карт для одного человека

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 11 декабря 2018
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 11 декабря 2018 - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Госдума изучает вопрос о снижении предельного числа сим-карт для одного человека, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"По данным Роскомнадзора, на начало августа этого года в нашей стране зафиксировано 302 млн активных сим-карт - это на 15 миллионов меньше, чем в декабре 2024 года. Обсуждали с вами ранее эту тему. Тогда в комментариях и опросе многие высказались за то, что предельное число сим-карт для одного человека необходимо еще снизить. Изучаем этот вопрос", - написал Володин в своем канале в Мах.
Председатель Госдумы напомнил о том, что в прошлом году было выявлено 128 миллионов случаев недостоверности данных абонентов, что, по его словам, в три раза больше показателей 2023 года.
РОССИЯОбществоВячеслав ВолодинГосдумаРоскомнадзор
 
 
