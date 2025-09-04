https://1prime.ru/20250904/volodin-861760200.html
Госдума рассмотрит снижение предельного числа сим-карт для одного человека
2025-09-04T09:27+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Госдума изучает вопрос о снижении предельного числа сим-карт для одного человека, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "По данным Роскомнадзора, на начало августа этого года в нашей стране зафиксировано 302 млн активных сим-карт - это на 15 миллионов меньше, чем в декабре 2024 года. Обсуждали с вами ранее эту тему. Тогда в комментариях и опросе многие высказались за то, что предельное число сим-карт для одного человека необходимо еще снизить. Изучаем этот вопрос", - написал Володин в своем канале в Мах. Председатель Госдумы напомнил о том, что в прошлом году было выявлено 128 миллионов случаев недостоверности данных абонентов, что, по его словам, в три раза больше показателей 2023 года.
