"Росатом" планирует создать на Дальнем Востоке большой атомный кластер

энергетика

экономика

россия

дальний восток

приморский край

хабаровский край

алексей лихачев

росатом

Уточняется бэкграунд (3-й абзац). ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" планирует создать на Дальнем Востоке большой кластер атомно-энергетических мощностей, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы не просто придем сюда, на Дальний Восток. Мы фактически здесь создадим большой атомной кластер", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума. На Дальнем Востоке "Росатом" будет строить АЭС большой мощности в Приморском крае, АЭС средней мощности в Хабаровском крае, а также атомные энергоблоки малой мощности в Якутии и на Чуктоке. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

2025

