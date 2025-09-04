https://1prime.ru/20250904/vostok-861745743.html
"Росатом" планирует создать на Дальнем Востоке большой атомный кластер
"Росатом" планирует создать на Дальнем Востоке большой атомный кластер - 04.09.2025, ПРАЙМ
"Росатом" планирует создать на Дальнем Востоке большой атомный кластер
2025-09-04T04:47+0300
2025-09-04T04:47+0300
2025-09-04T04:47+0300
энергетика
экономика
россия
дальний восток
приморский край
хабаровский край
алексей лихачев
росатом
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" планирует создать на Дальнем Востоке большой кластер атомно-энергетических мощностей, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы не просто придем сюда, на Дальний Восток. Мы фактически здесь создадим большой атомной кластер", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума.
На Дальнем Востоке "Росатом" будет строить АЭС большой мощности в Приморском крае, АЭС средней мощности в Хабаровском крае, а также атомные энергоблоки малой мощности в Якутии и на Чуктоке.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
дальний восток
приморский край
хабаровский край
