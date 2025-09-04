Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Востокгосплане" рассказали о новой стратегии развития Арктики - 04.09.2025
В "Востокгосплане" рассказали о новой стратегии развития Арктики
В "Востокгосплане" рассказали о новой стратегии развития Арктики

Глава "Востокгосплана" Кузнецов: стратегия развития Арктической зоны учитывает изменения

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Обновленная стратегия развития Арктической зоны России учитывает изменившуюся геополитическую ситуацию, при этом она подчеркивает роль РФ как гаранта и проводника вопросов безопасности в регионе, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ директор "Востокгосплана" Михаил Кузнецов.
В октябре 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России отметил, что необходимо выработать целый ряд дополнительных мер по развитию Арктики с учетом внешнеэкономической ситуации и значимости региона для национальной безопасности России. Эксперты Восточного центра государственного планирования анализировали стратегию развития Арктики до 2035 года и вносили предложения по корректировке.
"Мы ее уже скорректировали, сейчас обновленная стратегия проходит все стадии согласования. Что изменилось за пять лет? Конечно, ситуация стала, очевидно, более сложной в мире. Если раньше мы говорили о широком фронте сотрудничества, то сейчас он сузился. Но мы стратегию планируем на долгие годы вперед", - сказал Кузнецов.
По его мнению, в среднесрочной перспективе, ситуация будет меняться. Какие-то страны будут легче открываться к сотрудничеству, другие - наоборот. На сегодняшний день есть партнеры, которые в целом заинтересованы в развитии Арктики – Китай, Индия и другие. При этом, отметил глава "Востокгосплана", Арктика должна оставаться территорией сотрудничества, поскольку конфликты для этого региона особенно травматичны.
"Поэтому в значительной степени в новой стратегии подчеркнута роль России как гаранта и, по сути дела, проводника вопроса безопасности в регионе. Причем комплексной безопасности", - подчеркнул Кузнецов, пояснив, что Арктика – это источник энергетической, транспортной, климатической безопасности.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
