СМИ раскрыли детали европейского плана гарантий безопасности для Украины

СМИ раскрыли детали европейского плана гарантий безопасности для Украины - 04.09.2025

СМИ раскрыли детали европейского плана гарантий безопасности для Украины

Европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает под собой размещение демонстративных войск вдали от фронта, сообщает газета New York Times

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает под собой размещение демонстративных войск вдали от фронта, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных лиц. "Он (европейский план гарантий безопасности - ред.) мог бы включать "демонстрационный" элемент - войска, находящиеся вдалеке от фронта, которые будут служить в качестве сдерживающего фактора против будущих атак - и "регенерационный" элемент, чтобы тренировать и восстанавливать украинские войска и помогать им превращаться в то, что лидеры Евросоюза называют "стальным дикобразом", - говорится в публикации со ссылкой на официальных лиц, знакомых с планами. В среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена. Заявление Макрона прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой "коалиции желающих", которая пройдет в четверг в Париже в смешанном формате. Владимир Зеленский будет присутствовать на ней лично. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что по итогам заседания коалиции ряд европейских лидеров и Зеленский созвонятся с американским президентом Дональдом Трампом. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

