https://1prime.ru/20250904/vtb-861751780.html

ВТБ расширил сервис самоограничений для защиты от мошенников

ВТБ расширил сервис самоограничений для защиты от мошенников - 04.09.2025, ПРАЙМ

ВТБ расширил сервис самоограничений для защиты от мошенников

ВТБ для защиты клиентов от мошенников запустил в онлайн-банке сервис, позволяющий установить запрет на дистанционное оформление потребительских кредитов,... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T07:17+0300

2025-09-04T07:17+0300

2025-09-04T07:17+0300

банки

финансы

россия

владивосток

втб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861751780.jpg?1756959434

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. ВТБ для защиты клиентов от мошенников запустил в онлайн-банке сервис, позволяющий установить запрет на дистанционное оформление потребительских кредитов, автокредитов наличными и на досрочное снятие денег со вклада, сообщили в пресс-службе кредитной организации в рамках ВЭФ-2025. "ВТБ Онлайн" расширяет сервис самоограничений для защиты клиентов от мошенников. Теперь в несколько кликов можно установить запрет на дистанционное оформление потребительских кредитов, автокредитов наличными и на досрочное снятие денег со вклада", - говорится в сообщении. Отмечается, что находясь под влиянием мошенников, клиент не сможет быстро совершить операцию, на которую поставил самоограничение — например, взять кредит и перевести деньги. Снять запрет можно только лично в отделении банка. "Мы видим запрос клиентов на тщательный контроль за своими средствами. Самоограничения и лимиты "захлопывают дверь" перед носом мошенников, рассчитывающих на легкую добычу, даже с кодами доступа в онлайн-банк. ВТБ предоставляет для этого более широкий сервис, чем самозапреты на "Госуслугах", в частности, защищая сбережения клиентов", — приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Александра Пахомова. "Мы будем внедрять и другой функционал, аналогов которому нет на рынке, чтобы победителями из борьбы с мошенниками вышли наши клиенты", - добавил он. В этом году ВТБ уже внедрил возможность запрета на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах для защиты от мошенников, которые после получения доступа к онлайн-банку снимают деньги со счетов через банкомат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, владивосток, втб