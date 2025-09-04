https://1prime.ru/20250904/vtb-861752079.html

ВТБ прогнозирует снижение рынка розничного кредитования в России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует, что рынок розничного кредитования в РФ по итогам 2025 года снизится на 26% - до 9,5 триллионов рублей, сообщила пресс-служба банка в рамках ВЭФ-2025. "По итогам всего 2025 года ВТБ прогнозирует объем рынка розничного кредитования на уровне 9,5 триллионов рублей, что будет на 26% ниже результата 2024 года. Порядка 60% выдач составят залоговые кредиты: ипотека займет 4,04 триллиона рублей, автокредитование 1,7 триллиона, кредиты наличными - около 3,8 триллиона", - говорится в сообщении пресс-службы. По оценкам ВТБ, во втором полугодии объем выдач кредитов физлицам в России составит около 6 триллионов рублей, что на 9% превысит показатели аналогичного периода прошлого года. "Розничный кредитный рынок, достигнувший своего минимума в первом полугодии, стабилизировался и начал восстанавливаться", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Александра Пахомова. Розничный кредитный портфель российских банков, как ожидает ВТБ, увеличится за год на 3%, превысив 40,6 триллиона рублей. Наибольший вклад в положительную динамику внесут автокредитование (рост на 16%) и кредитные карты (рост на 10%). "Положительная динамика кредитования физлиц наблюдается в последние месяцы, что говорит об устойчивой тенденции к стабилизации рынка. Снижение ключевой ставки создало более предсказуемую среду, позволяющую россиянам увереннее планировать крупные покупки. Второе полугодие может стать переломным для рынка, показав рост к прошлогодним показателям. Однако полноценный ренессанс розничного кредитования пока еще впереди, банковские ставки все еще подходят для накоплений больше, чем для кредитования", – прокомментировал Пахомов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

