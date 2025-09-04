https://1prime.ru/20250904/vuchich-861766454.html

Торговый оборот Сербии и Китая достиг исторического максимума

экономика

россия

сербия

китай

белград

александр вучич

си цзиньпин

БЕЛГРАД, 4 сен - ПРАЙМ. Торговый оборот Сербии и Китая достиг исторического максимума, заявил сербский президент Александр Вучич, которого в четверг принял председатель КНР Си Цзиньпин. "Я поблагодарил за то, что, благодаря инициативам председателя Си Цзиньпина и соглашению о свободной торговле, наш торговый оборот больше, чем был когда-либо", - написал сербский лидер в социальных сетях.Он не назвал точных цифр, но, по данным Хозяйственной (Торгово-промышленной) палаты Сербии, в 2024 году обмен товарами и услугами достиг 7,45 миллиарда долларов, а за январь-июнь 2025 года - 4,33 миллиарда долларов, что более чем на 0,7 миллиарда выше относительно того же периода прошлого года. "Я оповестил его и о развитии инфраструктурных проектов, которые мы реализуем с помощью китайских компаний, включая то, что международная железная дорога Белград - Будапешт будет открыта для сообщения через 15 дней. Особенно я поблагодарил за все вложения китайских компаний в Сербии, за большие инвестиции, которые уже реализованы и пригласил к новым вложениям в будущем", - сообщил сербский лидер. Вучич подчеркнул, что "Сербия и КНР - стальные друзья". Накануне он рассказал, что в ходе визита в Китай обсуждал сотрудничество с оборонными предприятиями КНР, в том числе по китайской военной технике и в сфере применения искусственного интеллекта (ИИ), а также с компаниями в других отраслях. Он уточнил, что интерес для Сербии представляют многоцелевые самолеты китайского производства - "лучшие в мире по соотношению цены и качества", вертолеты и легкие 30-тонные танки, но не раскрыл, на каком этапе находятся переговоры. В рамках визита председателя КНР в Сербию 8 мая 2024 года они с главой сербского государства подписали "Совместное заявление двух стран об углублении и подъеме всеобъемлющего стратегического партнерства и строительстве ассоциации Сербии и Китая с совместным будущим в новой эре (эпохе)". Тогда сербская и китайская делегации подписали еще около 30 документов о взаимопонимании и сотрудничестве в разных сферах. По данным сербского минторга, с 2010 до 2024 годы Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в Сербии, за 2024 год китайские инвестиции превысили один миллиард долларов. Поставки ЗРК FK-3 производства КНР начались в Сербию в 2022 году, Белград также приобретает китайские БПЛА и другие вооружения. Кроме того, Сербия и КНР расширили авиасообщение в 2024 и начале 2025 года, вдвое увеличив число направлений. Ранее осуществлялось по одному авиарейсу в Пекин и Тяньцзинь в неделю. В сентябре 2024 года состоялся первый авиарейс национального авиаперевозчика Air Serbia из Белграда в Гуанчжоу, а 10 января 2025 года - в Шанхай. Вучич участвовал в сентябре 2024 года в торжественном пуске производства на фабрике Linglong International Europe на северо-востоке Сербии. По его словам, это стало самой большой инвестицией "с нуля" в сербской истории - в 1 миллиард долларов. Официальный Белград и Пекин, согласно документу, подписанному 8 мая 2024 года, работают над выполнением соглашения о свободной торговле и среднесрочного плана действий на 2023-2025 годы в рамках инициативы "Пояс и путь", подписанного в октябре 2023 года в Пекине. КНР и Сербия согласились увеличивать товарообмен, в частности, за счет поставок сербской сельхозпродукции в Китай, совместно работать над развитием сербской инфраструктуры, в том числе железных дорог, для увеличения числа грузовых поездов, вместе развивать медицину и биотехнологии. Совокупный объем займов и инвестиций компаний из КНР в Сербии оценивается в сумму свыше 18 миллиардов евро. Крупнейшими компаниями-экспортерами Сербии являются китайские Zijin mining из Брестоваца, Zijin Bor Copper, которая занимается добычей и переработкой цветных и драгоценных металлов, и HBIS group, которая управляет сталелитейным предприятием в городе Смедерево.

