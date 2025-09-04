https://1prime.ru/20250904/wildberries-861742024.html
Wildberries построит логистический комплекс в Якутии
2025-09-04T02:21+0300
бизнес
экономика
якутия
дальний восток
владивосток
wildberries
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Wildberries построит логистический комплекс в Якутии - соответствующее соглашение было подписано на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) между РВБ, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительством республики, сообщила пресс-служба компании.
Как отметила основатель основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким, этот регион требует тщательного планирования, внедрения инновационных технологий и значительных ресурсов, чтобы реализовать крупные проекты - это связано с уникальными климатическими и географическими условиями.
"Логистический центр станет ключевым элементом в оптимизации грузоперевозок с учетом специфики региона, что позволит значительно сократить сроки доставки. Это укрепит положение Республики Саха как важного транспортного и экономического узла на Дальнем Востоке России, создавая комфортные условия для устойчивого социально-экономического развития всего региона", – подчеркнула Ким.
Сейчас объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 4 миллиона квадратных метров, указали в пресс-службе Wildberries.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
