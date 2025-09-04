https://1prime.ru/20250904/wildberries-861743218.html

Wildberries построит логистический центр в Бурятии

Wildberries построит логистический центр в Бурятии

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Wildberries построит логистический центр на территории Бурятии, компания подписала соответствующее соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительством республики по полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), сообщила пресс-служба компании. Так, основатель основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким отметила, что этот логистический центр имеет стратегическое значение для региона и экономики в целом. "Новый склад создаст дополнительные возможности для увеличения товарооборота и оптимизации транспортировки грузов как внутри республики, так и в соседние регионы, что позволит жителям получать товары быстрее и удобнее. Развитие современной логистической инфраструктуры способствует росту смежных отраслей и привлечению инвестиций, повышая экономическую привлекательность региона", - сказала Ким. "Кроме того, логистический объект станет важным звеном в повышении общей логистической эффективности и развитии товарооборота между Бурятией и другими регионами России", - добавила она. Как отметил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев, строительство нового логистического центра позволит не только создать новые рабочие места для жителей региона, но и укрепить экономику Бурятии за счет увеличения товарооборота и привлечения новых инвестиций. "Современная логистическая инфраструктура повысит доступность товаров для жителей, ускорит их доставку. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики продолжит поддерживать инициативы в сфере логистики, способствующие устойчивому развитию территорий", - добавил Запрягаев. Сейчас объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 4 миллионов квадратных метров, указали в пресс-службе Wildberries. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

