Wildberries построит на Сахалине логистический комплекс - 04.09.2025, ПРАЙМ
Wildberries построит на Сахалине логистический комплекс
Wildberries построит на Сахалине логистический комплекс - 04.09.2025, ПРАЙМ
Wildberries построит на Сахалине логистический комплекс
Объединенная компания Wildberries&Russ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали на ВЭФ-2025 соглашение о строительстве на Сахалине... | 04.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries&Russ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали на ВЭФ-2025 соглашение о строительстве на Сахалине логистического комплекса, планируется, что при этом компания получит статус резидента ТОР "Сахалин", говорится в сообщении Wildberries. Так, планируется строительство складского комплекса площадью более 30 тысячи квадратных метров с учетом экологических и социальных критериев при проектировании и строительстве для минимизации воздействия на природу. "Компания при реализации проекта планирует получение статуса резидента ТОР "Сахалин", - сказано в релизе. "Мы значительно усиливаем своё присутствие на Дальнем Востоке и расширяем логистические мощности в стратегически важном для нас регионе. Сахалин — в числе приоритетных. Мы стремимся сделать так, чтобы жители любого уголка страны могли беспрепятственно и максимально быстро получать свои товары, упрощая их жизнь благодаря возможностям цифровой платформы", - прокомментировала основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким, чьи слова приводятся в сообщении. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что логистический центр позволит сократить время доставки необходимых для людей товаров, а значит повысить качество их жизни. "Наши усилия как раз направлены на то, чтобы людям жилось лучше, комфортнее", - добавил он. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Wildberries построит на Сахалине логистический комплекс

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries&Russ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали на ВЭФ-2025 соглашение о строительстве на Сахалине логистического комплекса, планируется, что при этом компания получит статус резидента ТОР "Сахалин", говорится в сообщении Wildberries.
Так, планируется строительство складского комплекса площадью более 30 тысячи квадратных метров с учетом экологических и социальных критериев при проектировании и строительстве для минимизации воздействия на природу.
"Компания при реализации проекта планирует получение статуса резидента ТОР "Сахалин", - сказано в релизе.
"Мы значительно усиливаем своё присутствие на Дальнем Востоке и расширяем логистические мощности в стратегически важном для нас регионе. Сахалин — в числе приоритетных. Мы стремимся сделать так, чтобы жители любого уголка страны могли беспрепятственно и максимально быстро получать свои товары, упрощая их жизнь благодаря возможностям цифровой платформы", - прокомментировала основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким, чьи слова приводятся в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что логистический центр позволит сократить время доставки необходимых для людей товаров, а значит повысить качество их жизни. "Наши усилия как раз направлены на то, чтобы людям жилось лучше, комфортнее", - добавил он.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
