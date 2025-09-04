https://1prime.ru/20250904/wildberries-861744553.html
Wildberries построит на Сахалине логистический комплекс
Wildberries построит на Сахалине логистический комплекс - 04.09.2025, ПРАЙМ
Wildberries построит на Сахалине логистический комплекс
Объединенная компания Wildberries&Russ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали на ВЭФ-2025 соглашение о строительстве на Сахалине... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T04:05+0300
2025-09-04T04:05+0300
2025-09-04T04:05+0300
бизнес
экономика
россия
сахалин
рф
дальний восток
юрий трутнев
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861744553.jpg?1756947903
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries&Russ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали на ВЭФ-2025 соглашение о строительстве на Сахалине логистического комплекса, планируется, что при этом компания получит статус резидента ТОР "Сахалин", говорится в сообщении Wildberries.
Так, планируется строительство складского комплекса площадью более 30 тысячи квадратных метров с учетом экологических и социальных критериев при проектировании и строительстве для минимизации воздействия на природу.
"Компания при реализации проекта планирует получение статуса резидента ТОР "Сахалин", - сказано в релизе.
"Мы значительно усиливаем своё присутствие на Дальнем Востоке и расширяем логистические мощности в стратегически важном для нас регионе. Сахалин — в числе приоритетных. Мы стремимся сделать так, чтобы жители любого уголка страны могли беспрепятственно и максимально быстро получать свои товары, упрощая их жизнь благодаря возможностям цифровой платформы", - прокомментировала основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким, чьи слова приводятся в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что логистический центр позволит сократить время доставки необходимых для людей товаров, а значит повысить качество их жизни. "Наши усилия как раз направлены на то, чтобы людям жилось лучше, комфортнее", - добавил он.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
сахалин
рф
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сахалин, рф, дальний восток, юрий трутнев, wildberries
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Сахалин, РФ, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Wildberries
Wildberries построит на Сахалине логистический комплекс
Wildberries подписала соглашение о строительстве на Сахалине логистического комплекса
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries&Russ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали на ВЭФ-2025 соглашение о строительстве на Сахалине логистического комплекса, планируется, что при этом компания получит статус резидента ТОР "Сахалин", говорится в сообщении Wildberries.
Так, планируется строительство складского комплекса площадью более 30 тысячи квадратных метров с учетом экологических и социальных критериев при проектировании и строительстве для минимизации воздействия на природу.
"Компания при реализации проекта планирует получение статуса резидента ТОР "Сахалин", - сказано в релизе.
"Мы значительно усиливаем своё присутствие на Дальнем Востоке и расширяем логистические мощности в стратегически важном для нас регионе. Сахалин — в числе приоритетных. Мы стремимся сделать так, чтобы жители любого уголка страны могли беспрепятственно и максимально быстро получать свои товары, упрощая их жизнь благодаря возможностям цифровой платформы", - прокомментировала основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким, чьи слова приводятся в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что логистический центр позволит сократить время доставки необходимых для людей товаров, а значит повысить качество их жизни. "Наши усилия как раз направлены на то, чтобы людям жилось лучше, комфортнее", - добавил он.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.