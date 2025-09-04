https://1prime.ru/20250904/yuan-861793636.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже обновил максимумы с конца июля

Курс китайской валюты к рублю в четверг растет, обновляя максимумы более чем за месяц – выше 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг растет, обновляя максимумы более чем за месяц – выше 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.59 мск рос на 6 копеек (+0,5%), до 11,35 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,30-11,38 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,28 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,161 против 7,141 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,06 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в четверг растет по отношению к рублю третью сессию подряд, закрепляясь на уровне 11,35 рубля. Таким образом, курс обновляет максимумы с 30 июля. "Инфляционная статистика за неделю в России оказалась благоприятной, поскольку увеличивает шансы на то, что ЦБ РФ на встрече 12 сентября сократит ставку на два процентных пункта, до 16% годовых, а не на классический один пункт. Для рубля с этой стороны формируется умеренное фундаментальное давление", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,34% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,33% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.01 мск падала на 1,3%, до 66,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 98,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Снижение курса рубля связано с отменой обязательной репатриации валютной выручки экспортерами, падением мировых цен на нефть, ожиданиями очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 12 сентября, а также - с сохраняющейся неопределенностью вокруг урегулирования конфликта на Украине, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "В текущих условиях рубль, вероятно, останется под давлением до конца 2025 года. Курс доллара в сентябре может колебаться в диапазоне 80–83 рубля с потенциалом роста до 88–92 рублей к декабрю при сохранении негативных факторов. Евро может достичь 95 рублей в ближайшие дни и вырасти до 100–110 рублей к концу года, а юань - до 11,5 рубля уже в текущем месяце с возможным выходом к 12-13 рублям к концу года", - оценивает он. Пока же Силаев из УК "Альфа-Капитал" ожидает, что на внебиржевом рынке доллар останется в рамках 80-81 рубля, евро - 94-95 рублей.

