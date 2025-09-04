https://1prime.ru/20250904/yuan-861798326.html
Официальный курс юаня вырос до 11,35 рубля
Официальный курс юаня вырос до 11,35 рубля - 04.09.2025, ПРАЙМ
Официальный курс юаня вырос до 11,35 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,55 копейки - до 11,3536 рубля, доллара - на 44,89 копейки, до 81,2977 рубля, евро - на | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T17:27+0300
2025-09-04T17:27+0300
2025-09-04T17:27+0300
рынок
рф
сша
банк россия
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,55 копейки - до 11,3536 рубля, доллара - на 44,89 копейки, до 81,2977 рубля, евро - на 52,15 копейки, до 94,7754 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250904/yuan-861793636.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a97b97dd5742b58a0bbf767bcce543e7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, банк россия, юань
Рынок, РФ, США, банк Россия, юань
Официальный курс юаня вырос до 11,35 рубля
Официальный курс юаня на пятницу вырос на 5,55 копейки и составил 11,3536 рубля
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,55 копейки - до 11,3536 рубля, доллара - на 44,89 копейки, до 81,2977 рубля, евро - на 52,15 копейки, до 94,7754 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс юаня к рублю на Мосбирже обновил максимумы с конца июля