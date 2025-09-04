Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Официальный курс юаня вырос до 11,35 рубля - 04.09.2025
Официальный курс юаня вырос до 11,35 рубля
Официальный курс юаня вырос до 11,35 рубля - 04.09.2025, ПРАЙМ
Официальный курс юаня вырос до 11,35 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,55 копейки - до 11,3536 рубля, доллара - на 44,89 копейки, до 81,2977 рубля, евро - на | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T17:27+0300
2025-09-04T17:27+0300
рынок
рф
сша
банк россия
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,55 копейки - до 11,3536 рубля, доллара - на 44,89 копейки, до 81,2977 рубля, евро - на 52,15 копейки, до 94,7754 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
рынок, рф, сша, банк россия, юань
Рынок, РФ, США, банк Россия, юань
17:27 04.09.2025
 
Официальный курс юаня вырос до 11,35 рубля

Официальный курс юаня на пятницу вырос на 5,55 копейки и составил 11,3536 рубля

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Денежные купюры Банка России и китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,55 копейки - до 11,3536 рубля, доллара - на 44,89 копейки, до 81,2977 рубля, евро - на 52,15 копейки, до 94,7754 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Курс юаня к рублю на Мосбирже обновил максимумы с конца июля
