https://1prime.ru/20250904/zaes-861796644.html
Эксперты МАГАТЭ сообщили о шести взрывах близ ЗАЭС в четверг
Эксперты МАГАТЭ сообщили о шести взрывах близ ЗАЭС в четверг - 04.09.2025, ПРАЙМ
Эксперты МАГАТЭ сообщили о шести взрывах близ ЗАЭС в четверг
Эксперты МАГАТЭ в четверг объявили о шести взрывах в непосредственной близости от Запорожской АЭС (ЗАЭС), но угрозы для ядерной безопасности не было, заявило... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T16:58+0300
2025-09-04T16:58+0300
2025-09-04T16:58+0300
происшествия
энергодар
европа
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861796485_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dcc045cc4d9074e63396efcfa71ad426.jpg
ВЕНА, 4 сен - ПРАЙМ. Эксперты МАГАТЭ в четверг объявили о шести взрывах в непосредственной близости от Запорожской АЭС (ЗАЭС), но угрозы для ядерной безопасности не было, заявило агентство. "Команда МАГАТЭ на прошлой неделе неоднократно фиксировала звуки взрывов и военной активности за пределами станции. Сегодня утром эксперты сообщили о шести взрывах в непосредственной близости, однако угрозы для ядерной безопасности выявлено не было", - говорится в релизе агентства. МАГАТЭ уточнило, что особую опасность продолжают представлять проблемы с доступом к охлаждающей воде и крайне нестабильное внешнее электроснабжение. Агентство отметило, что уже четыре месяца ЗАЭС вынуждена полагаться всего на одну внешнюю линию электропередачи, необходимую для охлаждения шести остановленных реакторов и других критически важных функций, тогда как до конфликта таких линий было десять. Как ранее неоднократно указывала российская сторона, МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно киевский режим подвергает опасности Запорожскую АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/20250804/chernichuk-860287573.html
энергодар
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861796485_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a12c27dd1c2df3c1c241621e29fb1d32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс
Происшествия, Энергодар, ЕВРОПА, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Эксперты МАГАТЭ сообщили о шести взрывах близ ЗАЭС в четверг
МАГАТЭ сообщило о шести взрывах в непосредственной близости от Запорожской АЭС
ВЕНА, 4 сен - ПРАЙМ. Эксперты МАГАТЭ в четверг объявили о шести взрывах в непосредственной близости от Запорожской АЭС (ЗАЭС), но угрозы для ядерной безопасности не было, заявило агентство.
"Команда МАГАТЭ на прошлой неделе неоднократно фиксировала звуки взрывов и военной активности за пределами станции. Сегодня утром эксперты сообщили о шести взрывах в непосредственной близости, однако угрозы для ядерной безопасности выявлено не было", - говорится в релизе агентства.
МАГАТЭ уточнило, что особую опасность продолжают представлять проблемы с доступом к охлаждающей воде и крайне нестабильное внешнее электроснабжение. Агентство отметило, что уже четыре месяца ЗАЭС вынуждена полагаться всего на одну внешнюю линию электропередачи, необходимую для охлаждения шести остановленных реакторов и других критически важных функций, тогда как до конфликта таких линий было десять.
Как ранее неоднократно указывала российская сторона, МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно киевский режим подвергает опасности Запорожскую АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Руководство ЗАЭС заявило о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ