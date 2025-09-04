СМИ рассказали, что может заставить Зеленского посетить Москву

https://1prime.ru/20250904/zelenskiy-861793018.html

Владимир Зеленский, возможно, приедет в Москву для встречи с Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа, предположил корреспондент Bloomberg... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T16:05+0300

общество

мировая экономика

москва

сша

украина

владимир путин

владимир зеленский

bloomberg

дональд трамп

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, возможно, приедет в Москву для встречи с Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа, предположил корреспондент Bloomberg Оливер Крук. "Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: "Прыгай", — Зеленский отвечает: "Как высоко?" — и прыгает даже выше", — указал он.На днях Путин выразил готовность принять Зеленского в Москве для переговоров. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал страны, в которых Зеленский готов встретиться с Путиным. В их числе указаны Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три страны Персидского залива. Депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил РИА Новости в четверг, что предложение Зеленскому приехать в Москву для обсуждения мирного решения украинского вопроса можно рассматривать как четкий сигнал и ответ Западу на вопрос "хотят ли русские войны?".

2025

общество , мировая экономика, москва, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, bloomberg, дональд трамп