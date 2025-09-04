Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского посетить Москву - 04.09.2025
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского посетить Москву
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского посетить Москву - 04.09.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского посетить Москву
Владимир Зеленский, возможно, приедет в Москву для встречи с Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа, предположил корреспондент Bloomberg... | 04.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, возможно, приедет в Москву для встречи с Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа, предположил корреспондент Bloomberg Оливер Крук. &quot;Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: &quot;Прыгай&quot;, — Зеленский отвечает: &quot;Как высоко?&quot; — и прыгает даже выше&quot;, — указал он.На днях Путин выразил готовность принять Зеленского в Москве для переговоров. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал страны, в которых Зеленский готов встретиться с Путиным. В их числе указаны Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три страны Персидского залива. Депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил РИА Новости в четверг, что предложение Зеленскому приехать в Москву для обсуждения мирного решения украинского вопроса можно рассматривать как четкий сигнал и ответ Западу на вопрос "хотят ли русские войны?".
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского посетить Москву

Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву по требованию Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, возможно, приедет в Москву для встречи с Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа, предположил корреспондент Bloomberg Оливер Крук.

"Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: "Прыгай", — Зеленский отвечает: "Как высоко?" — и прыгает даже выше", — указал он.

Западные СМИ обратили внимание на вчерашнее заявление Путина в Китае
На днях Путин выразил готовность принять Зеленского в Москве для переговоров. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал страны, в которых Зеленский готов встретиться с Путиным. В их числе указаны Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три страны Персидского залива.
Депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил РИА Новости в четверг, что предложение Зеленскому приехать в Москву для обсуждения мирного решения украинского вопроса можно рассматривать как четкий сигнал и ответ Западу на вопрос "хотят ли русские войны?".
СМИ рассказали, на что Трампу пришлось пойти из-за России
