https://1prime.ru/20250904/zelenskiy-861793018.html
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского посетить Москву
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского посетить Москву - 04.09.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского посетить Москву
Владимир Зеленский, возможно, приедет в Москву для встречи с Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа, предположил корреспондент Bloomberg... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T16:05+0300
2025-09-04T16:05+0300
2025-09-04T16:05+0300
общество
мировая экономика
москва
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
bloomberg
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, возможно, приедет в Москву для встречи с Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа, предположил корреспондент Bloomberg Оливер Крук. "Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: "Прыгай", — Зеленский отвечает: "Как высоко?" — и прыгает даже выше", — указал он.На днях Путин выразил готовность принять Зеленского в Москве для переговоров. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал страны, в которых Зеленский готов встретиться с Путиным. В их числе указаны Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три страны Персидского залива. Депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил РИА Новости в четверг, что предложение Зеленскому приехать в Москву для обсуждения мирного решения украинского вопроса можно рассматривать как четкий сигнал и ответ Западу на вопрос "хотят ли русские войны?".
https://1prime.ru/20250904/putin-861782478.html
https://1prime.ru/20250904/tramp-861782303.html
москва
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, москва, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, bloomberg, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, МОСКВА, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Bloomberg, Дональд Трамп
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского посетить Москву
Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву по требованию Трампа