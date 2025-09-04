https://1prime.ru/20250904/zoloto-861756661.html

Золото дешевеет после трех дней роста

Золото дешевеет после трех дней роста - 04.09.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет после трех дней роста

Стоимость золота снижается в четверг утром более чем на 1% после трех подряд торговых сессий роста и достигнутого рекорда, следует из данных торгов. | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T08:35+0300

2025-09-04T08:35+0300

2025-09-04T08:35+0300

экономика

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром более чем на 1% после трех подряд торговых сессий роста и достигнутого рекорда, следует из данных торгов. По состоянию на 8.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 47,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,32%, до 3 587,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,59% - до 41,39 доллара за унцию. С понедельника по среду цена на золото выросла почти на 3% и во вторник впервые в истории превысила 3 600 долларов за тройскую унцию. Поддержку котировкам драгоценного металла оказывает сохраняющийся спрос на активы-убежища. "Мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли, но золото все еще находится на "бычьем" рынке. Ожидания понижения процентной ставки Федеральной резервной системы и опасения относительно ее независимости усилят спрос на безопасные активы", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора GoldSilver Central Брайана Ланя (Brian Lan). Аналитик также добавил, что "не будет удивлен", если в краткосрочной перспективе стоимость золота поднимется до 3 800 долларов за тройскую унцию и выше.

https://1prime.ru/20250903/zoloto-861699919.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex