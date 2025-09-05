Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс рассмотрит возобновление работы закрытых в 2022 году аэропортов - 05.09.2025, ПРАЙМ
Минтранс рассмотрит возобновление работы закрытых в 2022 году аэропортов
2025-09-05T08:15+0300
2025-09-05T08:15+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ работает по вопросу возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года, сказал журналистам на ВЭФ глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Скоро мы будем открывать российские аэропорты дополнительно. Мы работаем над этим, Геленджик - не последний город", - сказал министр. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
бизнес, россия, геленджик, анапа
Бизнес, РОССИЯ, Геленджик, АНАПА
08:15 05.09.2025
 
Минтранс рассмотрит возобновление работы закрытых в 2022 году аэропортов

Минтранс изучит возобновление работы ряда аэропортов юга и центральной России

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", совершающий рейс из Москвы, совершает посадку в аэропорту Геленджика
© РИА Новости . Виталий Тимкив
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ работает по вопросу возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года, сказал журналистам на ВЭФ глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Скоро мы будем открывать российские аэропорты дополнительно. Мы работаем над этим, Геленджик - не последний город", - сказал министр.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Минтранс рассказал о грузообороте морских портов в 2025 году
Вчера, 13:49
 
