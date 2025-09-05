https://1prime.ru/20250905/aeroporty-861821786.html

Минтранс рассмотрит возобновление работы закрытых в 2022 году аэропортов

Минтранс рассмотрит возобновление работы закрытых в 2022 году аэропортов - 05.09.2025, ПРАЙМ

Минтранс рассмотрит возобновление работы закрытых в 2022 году аэропортов

Минтранс РФ работает по вопросу возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года, сказал... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T08:15+0300

2025-09-05T08:15+0300

2025-09-05T08:15+0300

бизнес

россия

геленджик

анапа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861821498_0:70:3395:1979_1920x0_80_0_0_8f28c21a59c113b9e091146287144468.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ работает по вопросу возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года, сказал журналистам на ВЭФ глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Скоро мы будем открывать российские аэропорты дополнительно. Мы работаем над этим, Геленджик - не последний город", - сказал министр. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250904/mintrans-861785755.html

геленджик

анапа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, геленджик, анапа