"Агротек" осваивает новые ниши, в том числе выпуск готовых блюд

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Крупнейшая камчатская компания "Агротек", занимающаяся производством свинины и колбас, в ожидании более благоприятной экономической ситуации для инвестирования в новые проекты осваивает новые ниши, в том числе выпуск готовых блюд, сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель совета директоров ЗАО "Агротек Холдинг", генеральный директор ООО "Агротек", Владимир Рубахин. По его словам, "Агротек", будучи резидентом территории опережающего развития "Камчатка", развивается в двух регионах - Приморском крае, где расположено выращивание зернобобовых, и в Камчатском крае, обеспечивает порядка 60% потребности Камчатки в свинине и 70% - в колбасах. Он уточнил, что, помимо выпуска мяса свинины и колбас, компания изготавливает мясные деликатесы, пельмени, вареники, продукция "Агротека" представлена в ряде регионов Дальнего Востока, в частности во Владивостоке, Магадане, на Сахалине. "На сегодняшний день в фокусе внимания - готовая еда, поскольку этот рынок растет, люди интересуются уже готовыми решениями. В силу специфики Камчатского края, мы ведь край большой, небольшие поселки, они разбросаны, поэтому иногда, может быть, действительно замороженное мясо проще завезти на север, нежели охлаждёнку, это всё-таки риски дополнительные и сложная логистика. Поэтому мы тоже сейчас стараемся выпускать и в замороженном варианте нашу продукцию, подстраиваясь под реальные рынки. Мы еще работаем с интернет-проектом, где можно по заявке доставлять продукцию в удаленные районы Камчатки", - сказал Рубахин. Он отметил, что компания очень аккуратно выстраивает стратегию развития, учитывая ограниченную доступность территорий, куда можно доставлять продукцию. "На сегодняшний день в принципе базовые вещи (для развития компании – ред.) мы уже сделали, ждем ситуации, чтобы дальше расти и развиваться, но в фокусе внимания сейчас именно готовая еда. По этому поводу у нас есть проект, который может быть реализован при задействовании органов государственной власти, какая-то помощь нужна. И ждем, конечно, чтобы процентная ставка немножко снизилась, чтобы инвестиции имели шанс быть оправданными с экономической точки зрения", - добавил гендиректор. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

