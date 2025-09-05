"Агротек" готовится к выходу на рынок Китая

https://1prime.ru/20250905/agrotek-861816558.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Крупнейшая камчатская компания "Агротек", занимающаяся производством свинины и колбас, готовится к выходу на рынок КНР и уже создала там соответствующую компанию, у китайских покупателей особо востребованы свиные копыта, уши, головы, хвосты, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель совета директоров ЗАО "Агротек Холдинг", генеральный директор ООО "Агротек" Владимир Рубахин. Резидент территории опережающего развития "Камчатка", компания "Агротек" развивается в Приморском крае, где расположено выращивание зернобобовых, и в Камчатском крае, обеспечивая порядка 60% потребности Камчатки в свинине и 70% - в колбасах. Помимо выпуска мяса и колбас, компания изготавливает мясные деликатесы, пельмени, вареники, готовую еду. Продукция "Агротека" представлена в ряде регионов ДФО, в частности, во Владивостоке, Магадане, на Сахалине. "Самое главное, что как раз востребованы в Китае продукты, которые у нас вообще не пользуются спросом, то есть копыта, ушки, головы, хвосты – все эти субпродукты у них в приоритете. Цена хорошая, контейнерная доставка, море рядом. Ведем переговоры и на уровне Россельхознадзора, и с сертифицирующими организациями. Да, нам надо что-то в себе доработать. Но я думаю, это дело ближайшей перспективы", - сказал Рубахин. Он отметил, что пока сложность с продвижением проекта состоит в том, что китайцы ждут от "Агротека" в том числе свежее мясо, и пока идет процесс получения необходимой документации. "Мы создали в 2025 году российско-китайскую компанию в особой экономической зоне Китая. И целью было именно производить продукцию, востребованную на китайском рынке, по российским технологиям. Это мясопереработка. Культура российских колбас в Китае возведена на уровень культа. Конечно, этим надо пользоваться. Мы идем по этому пути", - уточнил Рубахин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

