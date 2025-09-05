https://1prime.ru/20250905/aktsii-861840558.html

Физлица в августе купили на Мосбирже акций на 5,7 миллиарда рублей

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Физические лица в России в августе приобрели на Московской бирже акций на 5,7 миллиарда рублей, став главными нетто-покупателями месяца; они продолжают покупать с февраля, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. "На вторичных биржевых торгах в августе нетто-операции участников были небольшими. Основной объем покупок пришелся на физических лиц (5,7 миллиарда рублей), которые продолжают совершать покупки акций с февраля. Также спрос на акции наблюдался со стороны нефинансовых организаций и НФО (некредитных финансовых организаций – ред.) в рамках доверительного управления (выкупили бумаги на сумму 4,3 и 2,4 миллиарда рублей соответственно)", - сообщается в материалах регулятора. Крупнейшими нетто-продавцами стали НФО за счет собственных средств, реализовавшие акций на сумму 9,8 миллиарда рублей. Небольшие продажи акций совершили также системно значимые банки (на 4,4 миллиарда рублей), в то время как в июле они купили бумаги на сумму 23,5 миллиарда рублей, отмечает ЦБ.

