"Алроса" инвестирует в геологоразведку на Колыме 8,3 миллиарда рублей - 05.09.2025
"Алроса" инвестирует в геологоразведку на Колыме 8,3 миллиарда рублей
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор "Алроса" Павел Маринычев подписали на полях ВЭФ соглашение о сотрудничестве, "Алроса" инвестирует в геологоразведку в регионе 8,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании. "Алроса" - российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. В 2024 году компания сообщила, что приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения "Дегдекан" в Магаданской области за 5,44 миллиарда рублей, планирует приступить к добыче в 2027 году. "В рамках инвестиционного проекта по разработке Дегдеканского рудного поля "Алроса" при поддержке правительства Магаданской области расширит геологоразведочные работы по поиску золота на районы, расположенные как в пределах, так и за пределами месторождения. Совокупные инвестиции компании в геологоразведку на территории региона в ближайшие годы составят 8,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Дополняется, что реализация проекта позволит создать до тысячи рабочих мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет Магаданской области. Также "Алроса" намерена развивать социальное партнерство с Магаданской областью. "Дегдекан – первый в истории "Алроса" проект, в котором добыча золота является основной целью. Соглашение с правительством Магаданской области открывает для нас возможности расширять геологоразведку и развивать это направление. Мы видим в золотодобыче значительный потенциал и намерены использовать наш опыт и компетенции в геологоразведке и горной добыче", - цитирует Маринычева пресс-служба компании. Уточняется, что после выхода на проектную мощность ежегодный объём добычи оценивается в 3,3 тонны золота, а отрабатывать месторождение планируют до 2042 года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Экономика, Промышленность, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Владивосток, Алроса
04:20 05.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор "Алроса" Павел Маринычев подписали на полях ВЭФ соглашение о сотрудничестве, "Алроса" инвестирует в геологоразведку в регионе 8,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании.
"Алроса" - российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. В 2024 году компания сообщила, что приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения "Дегдекан" в Магаданской области за 5,44 миллиарда рублей, планирует приступить к добыче в 2027 году.
"В рамках инвестиционного проекта по разработке Дегдеканского рудного поля "Алроса" при поддержке правительства Магаданской области расширит геологоразведочные работы по поиску золота на районы, расположенные как в пределах, так и за пределами месторождения. Совокупные инвестиции компании в геологоразведку на территории региона в ближайшие годы составят 8,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Дополняется, что реализация проекта позволит создать до тысячи рабочих мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет Магаданской области. Также "Алроса" намерена развивать социальное партнерство с Магаданской областью.
"Дегдекан – первый в истории "Алроса" проект, в котором добыча золота является основной целью. Соглашение с правительством Магаданской области открывает для нас возможности расширять геологоразведку и развивать это направление. Мы видим в золотодобыче значительный потенциал и намерены использовать наш опыт и компетенции в геологоразведке и горной добыче", - цитирует Маринычева пресс-служба компании.
Уточняется, что после выхода на проектную мощность ежегодный объём добычи оценивается в 3,3 тонны золота, а отрабатывать месторождение планируют до 2042 года.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
