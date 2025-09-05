https://1prime.ru/20250905/alros-861813310.html

"Алроса" инвестирует в геологоразведку на Колыме 8,3 миллиарда рублей

"Алроса" инвестирует в геологоразведку на Колыме 8,3 миллиарда рублей - 05.09.2025, ПРАЙМ

"Алроса" инвестирует в геологоразведку на Колыме 8,3 миллиарда рублей

Губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор "Алроса" Павел Маринычев подписали на полях ВЭФ соглашение о сотрудничестве, "Алроса"... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T04:20+0300

2025-09-05T04:20+0300

2025-09-05T04:20+0300

экономика

промышленность

магаданская область

владивосток

алроса

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861813310.jpg?1757035235

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор "Алроса" Павел Маринычев подписали на полях ВЭФ соглашение о сотрудничестве, "Алроса" инвестирует в геологоразведку в регионе 8,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании. "Алроса" - российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. В 2024 году компания сообщила, что приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения "Дегдекан" в Магаданской области за 5,44 миллиарда рублей, планирует приступить к добыче в 2027 году. "В рамках инвестиционного проекта по разработке Дегдеканского рудного поля "Алроса" при поддержке правительства Магаданской области расширит геологоразведочные работы по поиску золота на районы, расположенные как в пределах, так и за пределами месторождения. Совокупные инвестиции компании в геологоразведку на территории региона в ближайшие годы составят 8,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Дополняется, что реализация проекта позволит создать до тысячи рабочих мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет Магаданской области. Также "Алроса" намерена развивать социальное партнерство с Магаданской областью. "Дегдекан – первый в истории "Алроса" проект, в котором добыча золота является основной целью. Соглашение с правительством Магаданской области открывает для нас возможности расширять геологоразведку и развивать это направление. Мы видим в золотодобыче значительный потенциал и намерены использовать наш опыт и компетенции в геологоразведке и горной добыче", - цитирует Маринычева пресс-служба компании. Уточняется, что после выхода на проектную мощность ежегодный объём добычи оценивается в 3,3 тонны золота, а отрабатывать месторождение планируют до 2042 года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

магаданская область

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, магаданская область, владивосток, алроса