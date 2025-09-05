https://1prime.ru/20250905/astronavt-861814308.html

Пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта", пишут СМИ

МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Японская пенсионерка стала жертвой интернет-афериста, который притворился астронавтом, оказавшимся в затруднительном положении на космическом корабле, сообщает Sky News."Мошенник рассказал пожилой женщине, живущей на северном острове Хоккайдо, что он астронавт, и они продолжили развивать свои отношения в интернете", — упоминается в статье.Согласно информации телеканала, аферист в ходе общения убедил женщину, что он астронавт, застрявший в космосе на корабле, который находится под угрозой "нападений". Затем он сообщил ей, что ему якобы нужны средства на приобретение кислорода.Полиция Хоккайдо сообщила, что преступнику удалось таким образом выманить у женщины около миллиона йен (приблизительно 550 тысяч рублей). Правоохранительные органы считают, что пенсионерка стала жертвой интернет-мошенников, нацеленных на обман одиноких людей.

