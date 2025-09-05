Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта", пишут СМИ - 05.09.2025
Пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта", пишут СМИ
Пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта", пишут СМИ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта", пишут СМИ
Японская пенсионерка стала жертвой интернет-афериста, который притворился астронавтом, оказавшимся в затруднительном положении на космическом корабле, сообщает... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T04:58+0300
2025-09-05T04:58+0300
хоккайдо
sky news
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/82784/37/827843780_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_7eabe6946771a240f2669923b9807969.jpg
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Японская пенсионерка стала жертвой интернет-афериста, который притворился астронавтом, оказавшимся в затруднительном положении на космическом корабле, сообщает Sky News."Мошенник рассказал пожилой женщине, живущей на северном острове Хоккайдо, что он астронавт, и они продолжили развивать свои отношения в интернете", — упоминается в статье.Согласно информации телеканала, аферист в ходе общения убедил женщину, что он астронавт, застрявший в космосе на корабле, который находится под угрозой "нападений". Затем он сообщил ей, что ему якобы нужны средства на приобретение кислорода.Полиция Хоккайдо сообщила, что преступнику удалось таким образом выманить у женщины около миллиона йен (приблизительно 550 тысяч рублей). Правоохранительные органы считают, что пенсионерка стала жертвой интернет-мошенников, нацеленных на обман одиноких людей.
хоккайдо
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/82784/37/827843780_39:0:1104:799_1920x0_80_0_0_03926984c60c1f41aa516ba00e590fbc.jpg
хоккайдо, sky news, япония
Хоккайдо, Sky News, ЯПОНИЯ
04:58 05.09.2025
 
Пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта", пишут СМИ

Sky News: мошенник обманул пенсионерку в Японии, представившись астронавтом

© NASAЗемля
Земля - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Земля. Архивное фото
© NASA
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Японская пенсионерка стала жертвой интернет-афериста, который притворился астронавтом, оказавшимся в затруднительном положении на космическом корабле, сообщает Sky News.
"Мошенник рассказал пожилой женщине, живущей на северном острове Хоккайдо, что он астронавт, и они продолжили развивать свои отношения в интернете", — упоминается в статье.
Согласно информации телеканала, аферист в ходе общения убедил женщину, что он астронавт, застрявший в космосе на корабле, который находится под угрозой "нападений". Затем он сообщил ей, что ему якобы нужны средства на приобретение кислорода.
Полиция Хоккайдо сообщила, что преступнику удалось таким образом выманить у женщины около миллиона йен (приблизительно 550 тысяч рублей). Правоохранительные органы считают, что пенсионерка стала жертвой интернет-мошенников, нацеленных на обман одиноких людей.
 
ХоккайдоSky NewsЯПОНИЯ
 
 
