Пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта", пишут СМИ
Пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта", пишут СМИ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта", пишут СМИ
Японская пенсионерка стала жертвой интернет-афериста, который притворился астронавтом, оказавшимся в затруднительном положении на космическом корабле, сообщает Sky News.
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Японская пенсионерка стала жертвой интернет-афериста, который притворился астронавтом, оказавшимся в затруднительном положении на космическом корабле, сообщает Sky News."Мошенник рассказал пожилой женщине, живущей на северном острове Хоккайдо, что он астронавт, и они продолжили развивать свои отношения в интернете", — упоминается в статье.Согласно информации телеканала, аферист в ходе общения убедил женщину, что он астронавт, застрявший в космосе на корабле, который находится под угрозой "нападений". Затем он сообщил ей, что ему якобы нужны средства на приобретение кислорода.Полиция Хоккайдо сообщила, что преступнику удалось таким образом выманить у женщины около миллиона йен (приблизительно 550 тысяч рублей). Правоохранительные органы считают, что пенсионерка стала жертвой интернет-мошенников, нацеленных на обман одиноких людей.
Пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта", пишут СМИ
Sky News: мошенник обманул пенсионерку в Японии, представившись астронавтом
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Японская пенсионерка стала жертвой интернет-афериста, который притворился астронавтом, оказавшимся в затруднительном положении на космическом корабле, сообщает Sky News.
"Мошенник рассказал пожилой женщине, живущей на северном острове Хоккайдо
, что он астронавт, и они продолжили развивать свои отношения в интернете", — упоминается в статье.
Согласно информации телеканала, аферист в ходе общения убедил женщину, что он астронавт, застрявший в космосе на корабле, который находится под угрозой "нападений". Затем он сообщил ей, что ему якобы нужны средства на приобретение кислорода.
Полиция Хоккайдо сообщила, что преступнику удалось таким образом выманить у женщины около миллиона йен (приблизительно 550 тысяч рублей). Правоохранительные органы считают, что пенсионерка стала жертвой интернет-мошенников, нацеленных на обман одиноких людей.