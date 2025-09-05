Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Австрии рассказали о расколе в "коалиции желающих" - 05.09.2025
В Австрии рассказали о расколе в "коалиции желающих"
В Австрии рассказали о расколе в "коалиции желающих" - 05.09.2025, ПРАЙМ
В Австрии рассказали о расколе в "коалиции желающих"
Парижская встреча так называемой "коалиции желающих" высветила разногласия внутри ЕС по вопросу о военном участии в Украине, сообщает австрийская газета Kurier. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T06:29+0300
2025-09-05T06:29+0300
украина
италия
франция
кир стармер
эммануэль макрон
нато
ес
bloomberg
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Парижская встреча так называемой "коалиции желающих" высветила разногласия внутри ЕС по вопросу о военном участии в Украине, сообщает австрийская газета Kurier. "Присутствие множества нерешенных вопросов по развертыванию войск обусловлено сложной обстановкой, с которой столкнулись некоторые члены коалиции. В ряде столиц Европы, в последние недели заметно стремление избегать этой темы", — отмечается в публикации. Kurier в пример приводит Францию, где отправка миротворцев на Украину стала предметом острой критики со стороны оппозиционных партий. "Это не сулит Украине ничего хорошего, поскольку оппозиция получит больше влияния на военные расходы, а большинство из них выступает против присутствия французских солдат на Украине", — говорится в тексте. Автор также указывает на Италию как на ненадежного партнера для поддержки Украины, поскольку Рим отказался участвовать в каких-либо миротворческих операциях. Заседание "коалиции желающих" состоялось в четверг в Париже в гибридном формате под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Согласно информации агентства Bloomberg, участники договорились о задаче укрепить Украину, чтобы она больше не могла стать целью военной агрессии после завершения конфликта. Вчера премьер-министр Италии Джорджа Мелони на этой встрече представила предложение создать коллективный механизм защиты Украины, аналогичный статье 5 устава НАТО, и вновь подтвердила неприятие отправки итальянских военных в составе западного контингента для поддержания мира, говорится в заявлении властей Италии. Министерство иностранных дел России заявило, что любые сценарии размещения сил стран НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемы для Москвы и могут привести к значительной эскалации. Такие заявления из Великобритании и других европейских стран министерство ранее охарактеризовало как подстрекательство к продолжению военных действий.
украина
италия
франция
украина, италия, франция, кир стармер, эммануэль макрон, нато, ес, bloomberg
УКРАИНА, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС, Bloomberg
В Австрии рассказали о расколе в "коалиции желающих"

Kurier: обещания Парижа в поддержке Украины не оправдались

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetВладимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите . Архивное фото
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Парижская встреча так называемой "коалиции желающих" высветила разногласия внутри ЕС по вопросу о военном участии в Украине, сообщает австрийская газета Kurier.
"Присутствие множества нерешенных вопросов по развертыванию войск обусловлено сложной обстановкой, с которой столкнулись некоторые члены коалиции. В ряде столиц Европы, в последние недели заметно стремление избегать этой темы", — отмечается в публикации.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
На Западе отметили снижение поддержки Киева после встречи в Париже
06:21
Kurier в пример приводит Францию, где отправка миротворцев на Украину стала предметом острой критики со стороны оппозиционных партий.
"Это не сулит Украине ничего хорошего, поскольку оппозиция получит больше влияния на военные расходы, а большинство из них выступает против присутствия французских солдат на Украине", — говорится в тексте.
Автор также указывает на Италию как на ненадежного партнера для поддержки Украины, поскольку Рим отказался участвовать в каких-либо миротворческих операциях. Заседание "коалиции желающих" состоялось в четверг в Париже в гибридном формате под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Стив Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" по Украине до ее завершения
Вчера, 16:03
Согласно информации агентства Bloomberg, участники договорились о задаче укрепить Украину, чтобы она больше не могла стать целью военной агрессии после завершения конфликта. Вчера премьер-министр Италии Джорджа Мелони на этой встрече представила предложение создать коллективный механизм защиты Украины, аналогичный статье 5 устава НАТО, и вновь подтвердила неприятие отправки итальянских военных в составе западного контингента для поддержания мира, говорится в заявлении властей Италии.
Министерство иностранных дел России заявило, что любые сценарии размещения сил стран НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемы для Москвы и могут привести к значительной эскалации. Такие заявления из Великобритании и других европейских стран министерство ранее охарактеризовало как подстрекательство к продолжению военных действий.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Мерц заявил о своем участии в видеоконференции "коалиции желающих"
2 сентября, 18:21
 
УКРАИНАИТАЛИЯФРАНЦИЯКир СтармерЭммануэль МакронНАТОЕСBloomberg
 
 
