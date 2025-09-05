https://1prime.ru/20250905/avstriya-861817473.html

МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Парижская встреча так называемой "коалиции желающих" высветила разногласия внутри ЕС по вопросу о военном участии в Украине, сообщает австрийская газета Kurier. "Присутствие множества нерешенных вопросов по развертыванию войск обусловлено сложной обстановкой, с которой столкнулись некоторые члены коалиции. В ряде столиц Европы, в последние недели заметно стремление избегать этой темы", — отмечается в публикации. Kurier в пример приводит Францию, где отправка миротворцев на Украину стала предметом острой критики со стороны оппозиционных партий. "Это не сулит Украине ничего хорошего, поскольку оппозиция получит больше влияния на военные расходы, а большинство из них выступает против присутствия французских солдат на Украине", — говорится в тексте. Автор также указывает на Италию как на ненадежного партнера для поддержки Украины, поскольку Рим отказался участвовать в каких-либо миротворческих операциях. Заседание "коалиции желающих" состоялось в четверг в Париже в гибридном формате под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Согласно информации агентства Bloomberg, участники договорились о задаче укрепить Украину, чтобы она больше не могла стать целью военной агрессии после завершения конфликта. Вчера премьер-министр Италии Джорджа Мелони на этой встрече представила предложение создать коллективный механизм защиты Украины, аналогичный статье 5 устава НАТО, и вновь подтвердила неприятие отправки итальянских военных в составе западного контингента для поддержания мира, говорится в заявлении властей Италии. Министерство иностранных дел России заявило, что любые сценарии размещения сил стран НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемы для Москвы и могут привести к значительной эскалации. Такие заявления из Великобритании и других европейских стран министерство ранее охарактеризовало как подстрекательство к продолжению военных действий.

