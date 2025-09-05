https://1prime.ru/20250905/benzin-861852205.html

Биржевая стоимость бензина Аи-92 в выросла за неделю

2025-09-05T14:48+0300

экономика

россия

бензин

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 4,76%, цена марки Аи-95 увеличилась на 1,53%, следует из материалов торгов. Только за пятницу бензин Аи-92 подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 0,53% - до 71 680 рублей за тонну. При этом цена на марку Аи-95 снизилась на 1,26% - до 80 262 рублей за тонну. Цена на летнее дизельное топливо к закрытию торговой сессии снизилась на 0,28% - до 62 843 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 4,74%, до 19 039 рублей за тонну, мазута - на 2,94%, до 23 084 рублей. Тонна авиакеросина подешевела на 0,5% - до 71 771 рубля. Минэнерго РФ считает, что для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке России необходимо увеличить поставки дизельного топлива в страну, в том числе за счет перераспределения части экспортных объемов, сообщили в четверг РИА Новости в министерстве. Кабмин РФ продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Однако в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). При этом власти уже обсуждают возможность сохранения запрета для нефтяников в октябре, чтобы обеспечить внутренний рынок объемами, сообщал замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.

