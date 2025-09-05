https://1prime.ru/20250905/bezrabotitsa-861860362.html
В Белом доме прокомментировали данные по безработице в США
В Белом доме прокомментировали данные по безработице в США - 05.09.2025, ПРАЙМ
В Белом доме прокомментировали данные по безработице в США
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что данные по занятости в Соединенных Штатах за август несколько разочаровывают,... | 05.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 5 сен - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что данные по занятости в Соединенных Штатах за август несколько разочаровывают, но есть надежда, что их скорректируют в лучшую сторону. "Цифры по занятости немного разочаровывают, но я почти уверен, что их пересмотрят в сторону повышения (числа занятых - ред.)", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC. По данным министерства труда страны, безработица в США в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее. Министерство также пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в июле - до 79 тысяч с 73 тысяч. Безработица в США достигла двузначных показателей в апреле 2020 года, когда она в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, затем показатель начал постепенно сокращаться.
сша
