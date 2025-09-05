https://1prime.ru/20250905/birzha-861814879.html
Московская биржа считает важным вывод операторов инфраструктурных проектов
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Московская биржа считает важным выводить на IPO и pre-IPO операторов инфраструктурных проектов, чтобы привлекать в государственно-частное партнерство (ГЧП) частные и долгосрочные деньги, заявил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень.
"Очень важным шагом мог бы стать вывод компаний - операторов инфраструктурных проектов на IPO и на pre-IPO, потому что это привлечет частного инвестора, привлечет и даст возможность еще и институциональным инвесторам участвовать в этом процессе", - сказал Крекотень в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Мы готовы участвовать и в стандартизации новых продуктов ГЧП, и в формировании нормативно-правовой базы. И считаем необходимым, чтобы эта рабочая группа была собрана из представителей всех необходимых регуляторов и ключевых участников этой цепочки создания ценностей", - продолжил топ-менеджер.
По его словам, Московская биржа может являться серьезным партнером в обеспечении ликвидности новых инструментов.
"За счет этого мы позволим частным деньгам и долгосрочным деньгам прийти на этот рынок и участвовать в его развитии", - заключил Крекотень.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
