Биржи АТР растут перед публикацией статистики по рынку труда США

https://1prime.ru/20250905/birzha-861820272.html
2025-09-05T07:47+0300
2025-09-05T07:47+0300
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу перед публикацией статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,35% - до 3 778,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,62%, до 2 369,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,49%, до 25 182 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,11% - до 3 204,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,43%, до 8 864,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,7%, до 42 867,5 пункта. Мировые рынки в конце недели находятся в ожидании публикации данных по рынку труда США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 75 тысяч. Статистика имеет большое значение в определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 99% аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. "Если только не будут опубликованы абсолютно выдающиеся данные по занятости, трудно представить, что может изменить рынок и его ожидания по снижению ставки в сентябре", - цитирует агентство Рейтер главу отдела стратегии по ставкам National Australia Bank Кена Кромптона (Ken Crompton). В то же время, по его словам, ожидания по конечному уровню учетной ставки в цикле понижения и тому, когда он будет достигнут, остаются неопределенными.
07:47 05.09.2025
 
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу перед публикацией статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,35% - до 3 778,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,62%, до 2 369,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,49%, до 25 182 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,11% - до 3 204,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,43%, до 8 864,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,7%, до 42 867,5 пункта.
Мировые рынки в конце недели находятся в ожидании публикации данных по рынку труда США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 75 тысяч.
Статистика имеет большое значение в определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 99% аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%.
"Если только не будут опубликованы абсолютно выдающиеся данные по занятости, трудно представить, что может изменить рынок и его ожидания по снижению ставки в сентябре", - цитирует агентство Рейтер главу отдела стратегии по ставкам National Australia Bank Кена Кромптона (Ken Crompton).
В то же время, по его словам, ожидания по конечному уровню учетной ставки в цикле понижения и тому, когда он будет достигнут, остаются неопределенными.
 
