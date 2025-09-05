https://1prime.ru/20250905/birzha-861820272.html

Биржи АТР растут перед публикацией статистики по рынку труда США

Биржи АТР растут перед публикацией статистики по рынку труда США - 05.09.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР растут перед публикацией статистики по рынку труда США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу перед публикацией статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T07:47+0300

2025-09-05T07:47+0300

2025-09-05T07:47+0300

рынок

торги

индексы

сша

азиатско-тихоокеанский регион

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861820272.jpg?1757047655

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу перед публикацией статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,35% - до 3 778,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,62%, до 2 369,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,49%, до 25 182 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,11% - до 3 204,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,43%, до 8 864,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,7%, до 42 867,5 пункта. Мировые рынки в конце недели находятся в ожидании публикации данных по рынку труда США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 75 тысяч. Статистика имеет большое значение в определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 99% аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. "Если только не будут опубликованы абсолютно выдающиеся данные по занятости, трудно представить, что может изменить рынок и его ожидания по снижению ставки в сентябре", - цитирует агентство Рейтер главу отдела стратегии по ставкам National Australia Bank Кена Кромптона (Ken Crompton). В то же время, по его словам, ожидания по конечному уровню учетной ставки в цикле понижения и тому, когда он будет достигнут, остаются неопределенными.

сша

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi