Брат Каддафи призвал Путина и Трампа создать настоящий союз

Двоюродный брат бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии" Ахмед Каддаф ад-Дам в интервью РИА Новости | 05.09.2025, ПРАЙМ

КАИР, 5 сен - ПРАЙМ, Рустам Имаев. Двоюродный брат бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии" Ахмед Каддаф ад-Дам в интервью РИА Новости высказал мнение, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу стоит встретиться для создания настоящего союза. "Америке следует сформировать настоящий союз с Россией и президентом Путиным, а не с Европой", - сказал ад-Дам, добавив, что этот альянс создаст новый баланс сил, положит конец гонке вооружений и обеспечит глобальный мир. По мнению политика, подобный союз также позволит ликвидировать "старое больное колониальное мышление Запада". "Новые технологии и оружие, в том числе искусственный интеллект, могут украсть наше время и жизнь. Я призываю президентов Путина и Трампа провести историческую встречу для диалога, на который можно пригласить Китай, чтобы начать мыслить по-новому, создавая сбалансированный мир", - отметил он. Двоюродный брат Каддафи подчеркнул, что ресурсы должны быть направлены на борьбу с бедностью и болезнями, а не на войны. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

