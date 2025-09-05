Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство России обвинило Лондон в воровстве
экономика
россия
великобритания
замороженные российские активы
ЛОНДОН, 5 сен - ПРАЙМ. Великобритания продолжает свои традиции международного воровства, заявили в посольстве России в Лондоне, комментируя передачу Украине доходов от российских активов. Министр обороны Британии Джон Хили заявил 3 сентября, что королевство направило более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине. "Нас не удивляет продолжение традиций банального воровства на международном уровне. Это стало визитной карточкой Британии ещё с колониальных времен. Однако таким "традициям" нет оправдания", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
великобритания
россия, великобритания, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, замороженные российские активы
Посольство России обвинило Лондон в воровстве

Посольство России: Британия продолжает традиции международного воровства

© AFP / Justin Tallis " Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне
ЛОНДОН, 5 сен - ПРАЙМ. Великобритания продолжает свои традиции международного воровства, заявили в посольстве России в Лондоне, комментируя передачу Украине доходов от российских активов.
Министр обороны Британии Джон Хили заявил 3 сентября, что королевство направило более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине.
"Нас не удивляет продолжение традиций банального воровства на международном уровне. Это стало визитной карточкой Британии ещё с колониальных времен. Однако таким "традициям" нет оправдания", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Британия ввела санкции против "Движения первых" и "Волонтеров победы"
3 сентября, 13:01
 
ЭкономикаРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯзамороженные российские активы
 
 
