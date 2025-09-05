https://1prime.ru/20250905/britaniya-861855038.html
Посольство России обвинило Лондон в воровстве
Посольство России обвинило Лондон в воровстве
ЛОНДОН, 5 сен - ПРАЙМ. Великобритания продолжает свои традиции международного воровства, заявили в посольстве России в Лондоне, комментируя передачу Украине доходов от российских активов. Министр обороны Британии Джон Хили заявил 3 сентября, что королевство направило более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине. "Нас не удивляет продолжение традиций банального воровства на международном уровне. Это стало визитной карточкой Британии ещё с колониальных времен. Однако таким "традициям" нет оправдания", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
