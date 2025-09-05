https://1prime.ru/20250905/burjatija-861812328.html

Бурятия подписала соглашение с Эн+ по строительству Мокского гидроузла

Бурятия подписала соглашение с Эн+ по строительству Мокского гидроузла - 05.09.2025, ПРАЙМ

Бурятия подписала соглашение с Эн+ по строительству Мокского гидроузла

Бурятия в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписала с холдингом Эн+ и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) соглашение о... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T03:50+0300

2025-09-05T03:50+0300

2025-09-05T03:50+0300

энергетика

экономика

россия

бурятия

дальний восток

арктика

алексей цыденов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861812328.jpg?1757033402

УЛАН-УДЭ, 5 сен - ПРАЙМ. Бурятия в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписала с холдингом Эн+ и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) соглашение о сотрудничестве в рамках проработки строительства Мокского гидроузла, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "В присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики А.О. Чекункова подписали соглашение с холдингом Эн+ и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о сотрудничестве в рамках предпроектных мероприятий проработки строительства Мокского гидроузла. Это один из самых перспективных в России проектов в области крупной гидрогеренации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что проект сейчас находится в стадии проработки: готовится предварительное технико-экономическое обоснование, определен ориентир по объему инвестиций, который необходим для строительства, есть понимание по срокам. По его словам, проект Мокского гидроузла на реке Витим предполагает возведение двух гидроэлектростанций – Мокской ГЭС с установленной мощностью 1200 МВт, а также ее контррегулятора Ивановской ГЭС мощностью 210 МВт. Расчётная среднегодовая выработка электроэнергии Москским гидроузлом превышает 5,7 миллиарда кВтч. Он позволит обеспечить энергией крупнейшие инфраструктурные и промышленные направления – БАМ, а также развитие минерально-сырьевой базы Дальнего Востока. "Для Бурятии это новые возможности долгосрочного устойчивого роста, приток инвестиций и создание современных рабочих мест", - подчеркнул Цыденов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

бурятия

дальний восток

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бурятия, дальний восток, арктика, алексей цыденов