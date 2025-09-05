Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-05T03:50+0300
2025-09-05T03:50+0300
УЛАН-УДЭ, 5 сен - ПРАЙМ. Бурятия в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписала с холдингом Эн+ и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) соглашение о сотрудничестве в рамках проработки строительства Мокского гидроузла, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "В присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики А.О. Чекункова подписали соглашение с холдингом Эн+ и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о сотрудничестве в рамках предпроектных мероприятий проработки строительства Мокского гидроузла. Это один из самых перспективных в России проектов в области крупной гидрогеренации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что проект сейчас находится в стадии проработки: готовится предварительное технико-экономическое обоснование, определен ориентир по объему инвестиций, который необходим для строительства, есть понимание по срокам. По его словам, проект Мокского гидроузла на реке Витим предполагает возведение двух гидроэлектростанций – Мокской ГЭС с установленной мощностью 1200 МВт, а также ее контррегулятора Ивановской ГЭС мощностью 210 МВт. Расчётная среднегодовая выработка электроэнергии Москским гидроузлом превышает 5,7 миллиарда кВтч. Он позволит обеспечить энергией крупнейшие инфраструктурные и промышленные направления – БАМ, а также развитие минерально-сырьевой базы Дальнего Востока. "Для Бурятии это новые возможности долгосрочного устойчивого роста, приток инвестиций и создание современных рабочих мест", - подчеркнул Цыденов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
03:50 05.09.2025
 
Бурятия подписала соглашение с Эн+ по строительству Мокского гидроузла

УЛАН-УДЭ, 5 сен - ПРАЙМ. Бурятия в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписала с холдингом Эн+ и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) соглашение о сотрудничестве в рамках проработки строительства Мокского гидроузла, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"В присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики А.О. Чекункова подписали соглашение с холдингом Эн+ и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о сотрудничестве в рамках предпроектных мероприятий проработки строительства Мокского гидроузла. Это один из самых перспективных в России проектов в области крупной гидрогеренации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что проект сейчас находится в стадии проработки: готовится предварительное технико-экономическое обоснование, определен ориентир по объему инвестиций, который необходим для строительства, есть понимание по срокам.
По его словам, проект Мокского гидроузла на реке Витим предполагает возведение двух гидроэлектростанций – Мокской ГЭС с установленной мощностью 1200 МВт, а также ее контррегулятора Ивановской ГЭС мощностью 210 МВт. Расчётная среднегодовая выработка электроэнергии Москским гидроузлом превышает 5,7 миллиарда кВтч. Он позволит обеспечить энергией крупнейшие инфраструктурные и промышленные направления – БАМ, а также развитие минерально-сырьевой базы Дальнего Востока.
"Для Бурятии это новые возможности долгосрочного устойчивого роста, приток инвестиций и создание современных рабочих мест", - подчеркнул Цыденов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
