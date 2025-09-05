Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чекунков рассказал о расширении дальневосточной ипотеки на "вторичку" - 05.09.2025
Чекунков рассказал о расширении дальневосточной ипотеки на "вторичку"
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Решение президента о расширении дальневосточной ипотеки на "вторичку" будет исполнено до нового года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "В этой части, как все-таки мера, которая запускает рынок, создает спрос включения вторичного жилья - мы рассчитываем, что это первый шаг… уже скоро позволит людям получать жилье по льготной ставке. На вопрос когда? Это быстро происходит. Обычно поручение президента выходит, и правки вносятся уже в этом году. То есть до нового года решение президента о расширении категорий получателей дальневосточной и арктической ипотеке будет исполнено", - сказал Чекунков на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что люди смогут покупать первые квартиры из новых категорий уже до Нового года, самое позднее в январе. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
15:08 05.09.2025
 
Чекунков рассказал о расширении дальневосточной ипотеки на "вторичку"

Чекунков: расширение дальневосточной ипотеки на "вторичку" будет исполнено до Нового года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Решение президента о расширении дальневосточной ипотеки на "вторичку" будет исполнено до нового года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"В этой части, как все-таки мера, которая запускает рынок, создает спрос включения вторичного жилья - мы рассчитываем, что это первый шаг… уже скоро позволит людям получать жилье по льготной ставке. На вопрос когда? Это быстро происходит. Обычно поручение президента выходит, и правки вносятся уже в этом году. То есть до нового года решение президента о расширении категорий получателей дальневосточной и арктической ипотеке будет исполнено", - сказал Чекунков на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме.
Он отметил, что люди смогут покупать первые квартиры из новых категорий уже до Нового года, самое позднее в январе.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин предложил расширить программу дальневосточной ипотеки
Экономика РОССИЯ Владивосток Алексей Чекунков Минвостокразвития
 
 
